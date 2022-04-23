Украинские войска выпустили шесть снарядов по Первомайску
ЛНР: украинские войска выпустили шесть снарядов из арторудий по Первомайску
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10.40 выпустили шесть снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра по Первомайску в ЛНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.40 с направления н.п. Катериновка по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (6 снарядов)", - говорится в сообщении представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.