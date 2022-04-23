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ЛДПР проведет Первомай с активистами в Институте мировых цивилизаций - РИА Новости, 23.04.2022
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ЛДПР проведет Первомай с активистами в Институте мировых цивилизаций
ЛДПР проведет Первомай с активистами в Институте мировых цивилизаций - РИА Новости, 23.04.2022
ЛДПР проведет Первомай с активистами в Институте мировых цивилизаций
Фракция ЛДПР планирует на 1 мая собрать сторонников в Институте мировых цивилизаций, при этом выбор может измениться в пользу альтернативной локации из-за... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:44
2022-04-23T14:44
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фракция ЛДПР планирует на 1 мая собрать сторонников в Институте мировых цивилизаций, при этом выбор может измениться в пользу альтернативной локации из-за эпидемиологических ограничений.ЛДПР 1 мая планирует провести встречу партийцев. "В Институте мировых цивилизаций", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин, отметив, что все же окончательный выбор локации для события зависит от эпидемиологических ограничений.Ранее он говорил, что для встречи может быть подготовлено здание центрального аппарата ЛДПР.КПРФ во время майских праздников планирует провести митинги и демонстрации в России, акции будут посвящены правам и интересам трудящихся, рассказал ранее зампредседателя ЦК партии, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.Партия "Справедливая Россия - За правду" 1 мая планирует "трудиться" - благоустраивать парки и скверы, приводить в порядок места у воинских захоронений и мемориалов, а также организует сдачу крови для проходящих лечение российских военнослужащих, рассказали ранее в пресс-службе партии.Партия "Новые люди" проведет Первомай в регионах с избирателями или "на картошке". "Кто-то поедет к родственникам, некоторые - на дачи помогать родным сажать картошку", рассказали о планах в пресс-службе НЛ.
https://ria.ru/20220420/zhirinovskiy-1784462745.html
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общество, дмитрий новиков, россия, лдпр, госдума рф
14:44 23.04.2022
 
ЛДПР проведет Первомай с активистами в Институте мировых цивилизаций

Фракция ЛДПР планирует на 1 Мая собрать сторонников в Институте мировых цивилизаций

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии ЛДПР
Агитационный плакат партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Агитационный плакат партии ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фракция ЛДПР планирует на 1 мая собрать сторонников в Институте мировых цивилизаций, при этом выбор может измениться в пользу альтернативной локации из-за эпидемиологических ограничений.
ЛДПР 1 мая планирует провести встречу партийцев. "В Институте мировых цивилизаций", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин, отметив, что все же окончательный выбор локации для события зависит от эпидемиологических ограничений.
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Партия "Справедливая Россия - За правду" 1 мая планирует "трудиться" - благоустраивать парки и скверы, приводить в порядок места у воинских захоронений и мемориалов, а также организует сдачу крови для проходящих лечение российских военнослужащих, рассказали ранее в пресс-службе партии.
Партия "Новые люди" проведет Первомай в регионах с избирателями или "на картошке". "Кто-то поедет к родственникам, некоторые - на дачи помогать родным сажать картошку", рассказали о планах в пресс-службе НЛ.
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