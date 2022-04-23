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Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход в московском храме Христа Спасителя - РИА Новости, 23.04.2022
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Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход в московском храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход в московском храме Христа Спасителя - РИА Новости, 23.04.2022
Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход в московском храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил Крестный ход на пасхальном богослужении в столичном храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:57
2022-04-23T23:57
религиозные праздники
пасха
максим первозванский
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил Крестный ход на пасхальном богослужении в столичном храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент РИА Новости.Патриарх традиционно совершает пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. Крестный ход вокруг храма начинается в полночь и завершается возглашением "Христос воскресе!" После этого двери храма открываются, и Крестный ход входит в храм.Как ранее рассказывал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли к гробнице Иисуса Христа помазать его тело ритуальным маслом, но обнаружили там не Спасителя, а ангела, который согласно Евангелию, и возвестил им о Воскресении Иисуса Христа.По словам Первозванского, верующие подходят к закрытым дверям храма, как жены мироносицы подходили к закрытому гробу Христа: гробница его была завалена большим камнем, но ангел, как гласит Евангелие, отвалил камень от гробницы - также открываются двери храма, и начинается торжественная служба.После крестного хода патриарх Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.
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религиозные праздники, пасха, максим первозванский
23:57 23.04.2022
 
Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход в московском храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил Крестный ход на пасхальном богослужении в столичном храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент РИА Новости.
Патриарх традиционно совершает пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. Крестный ход вокруг храма начинается в полночь и завершается возглашением "Христос воскресе!" После этого двери храма открываются, и Крестный ход входит в храм.
Как ранее рассказывал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли к гробнице Иисуса Христа помазать его тело ритуальным маслом, но обнаружили там не Спасителя, а ангела, который согласно Евангелию, и возвестил им о Воскресении Иисуса Христа.
По словам Первозванского, верующие подходят к закрытым дверям храма, как жены мироносицы подходили к закрытому гробу Христа: гробница его была завалена большим камнем, но ангел, как гласит Евангелие, отвалил камень от гробницы - также открываются двери храма, и начинается торжественная служба.
После крестного хода патриарх Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.
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