https://ria.ru/20220423/paskha-1785129631.html

Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход в московском храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход в московском храме Христа Спасителя - РИА Новости, 23.04.2022

Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход в московском храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил Крестный ход на пасхальном богослужении в столичном храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T23:57

2022-04-23T23:57

2022-04-23T23:57

религиозные праздники

пасха

максим первозванский

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил Крестный ход на пасхальном богослужении в столичном храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент РИА Новости.Патриарх традиционно совершает пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. Крестный ход вокруг храма начинается в полночь и завершается возглашением "Христос воскресе!" После этого двери храма открываются, и Крестный ход входит в храм.Как ранее рассказывал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли к гробнице Иисуса Христа помазать его тело ритуальным маслом, но обнаружили там не Спасителя, а ангела, который согласно Евангелию, и возвестил им о Воскресении Иисуса Христа.По словам Первозванского, верующие подходят к закрытым дверям храма, как жены мироносицы подходили к закрытому гробу Христа: гробница его была завалена большим камнем, но ангел, как гласит Евангелие, отвалил камень от гробницы - также открываются двери храма, и начинается торжественная служба.После крестного хода патриарх Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.

https://ria.ru/20220423/paskha-1785129381.html

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религиозные праздники, пасха, максим первозванский