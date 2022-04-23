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В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение - РИА Новости, 23.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220423/paskha-1785128706.html
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение - РИА Новости, 23.04.2022
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
Патриарх Московский и всея Руси начал пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:51
2022-04-23T23:51
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религиозные праздники
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси начал пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи. В начале совершатся полунощница, после этого – около нуля часов - крестный ход, а после этого - пасхальная заутреня и Божественная литургия. Утром во многих храмах проходит литургия, а вечером в воскресенье - еще одно короткое богослужение. Но пасхальное торжество продолжается всю неделю после 24 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.
https://ria.ru/20220423/paskha-1785128464.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), религиозные праздники
23:51 23.04.2022
 
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

В храме Христа Спасителя началось патриаршее пасхальное богослужение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси начал пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.
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Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи. В начале совершатся полунощница, после этого – около нуля часов - крестный ход, а после этого - пасхальная заутреня и Божественная литургия. Утром во многих храмах проходит литургия, а вечером в воскресенье - еще одно короткое богослужение. Но пасхальное торжество продолжается всю неделю после 24 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.
Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.
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