https://ria.ru/20220423/paskha-1785128706.html
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение - РИА Новости, 23.04.2022
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
Патриарх Московский и всея Руси начал пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:51
2022-04-23T23:51
2022-04-23T23:51
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религиозные праздники
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси начал пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи. В начале совершатся полунощница, после этого – около нуля часов - крестный ход, а после этого - пасхальная заутреня и Божественная литургия. Утром во многих храмах проходит литургия, а вечером в воскресенье - еще одно короткое богослужение. Но пасхальное торжество продолжается всю неделю после 24 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.
https://ria.ru/20220423/paskha-1785128464.html
https://ria.ru/20220423/paskha-1785127205.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), религиозные праздники
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
В храме Христа Спасителя началось патриаршее пасхальное богослужение
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси начал пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Кирилл
традиционно совершает праздничное пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.
Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи. В начале совершатся полунощница, после этого – около нуля часов - крестный ход, а после этого - пасхальная заутреня и Божественная литургия. Утром во многих храмах проходит литургия, а вечером в воскресенье - еще одно короткое богослужение. Но пасхальное торжество продолжается всю неделю после 24 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.
Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.