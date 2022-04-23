https://ria.ru/20220423/paskha-1785128706.html

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение - РИА Новости, 23.04.2022

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

Патриарх Московский и всея Руси начал пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T23:51

2022-04-23T23:51

2022-04-23T23:51

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религиозные праздники

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси начал пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи. В начале совершатся полунощница, после этого – около нуля часов - крестный ход, а после этого - пасхальная заутреня и Божественная литургия. Утром во многих храмах проходит литургия, а вечером в воскресенье - еще одно короткое богослужение. Но пасхальное торжество продолжается всю неделю после 24 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.

https://ria.ru/20220423/paskha-1785128464.html

https://ria.ru/20220423/paskha-1785127205.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

патриарх кирилл (владимир гундяев), религиозные праздники