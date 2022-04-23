https://ria.ru/20220423/paskha-1785127205.html

Лидеры российских католиков прибыли в храм Христа Спасителя

Лидеры российских католиков прибыли в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 23.04.2022

Лидеры российских католиков прибыли в храм Христа Спасителя

Апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в Российской Федерации архиепископ Джованни Д'Аниелло и глава Конференции католических епископов... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T23:28

2022-04-23T23:28

2022-04-23T23:34

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

иерусалим

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в Российской Федерации архиепископ Джованни Д'Аниелло и глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что к службе, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в храм Христа Спасителя будет доставлена частица Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня.Ранее папа Римский Франциск в интервью аргентинской газете la Nacion заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне. По словам папы Римского Франциска, встреча в это время могла бы привести "к большой неразберихе". Понтифик также отметил, что всегда работал над развитием межрелигиозного диалога, а свои отношения с главой РПЦ папа Франциск назвал "очень хорошими".Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) после этого сказал, что события двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу.

https://ria.ru/20220423/paskha-1785105875.html

ватикан

иерусалим

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, иерусалим, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия