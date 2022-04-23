23:28 23.04.2022 (обновлено: 23:34 23.04.2022)
Лидеры российских католиков прибыли в храм Христа Спасителя
Лидеры российских католиков прибыли на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАпостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (на первом плане справа) в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в Российской Федерации архиепископ Джованни Д'Аниелло и глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что к службе, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в храм Христа Спасителя будет доставлена частица Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня.
Ранее папа Римский Франциск в интервью аргентинской газете la Nacion заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне. По словам папы Римского Франциска, встреча в это время могла бы привести "к большой неразберихе". Понтифик также отметил, что всегда работал над развитием межрелигиозного диалога, а свои отношения с главой РПЦ папа Франциск назвал "очень хорошими".
Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) после этого сказал, что события двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу.