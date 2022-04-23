Рейтинг@Mail.ru
Лидеры российских католиков прибыли в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220423/paskha-1785127205.html
Лидеры российских католиков прибыли в храм Христа Спасителя
Лидеры российских католиков прибыли в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 23.04.2022
Лидеры российских католиков прибыли в храм Христа Спасителя
Апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в Российской Федерации архиепископ Джованни Д'Аниелло и глава Конференции католических епископов... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:28
2022-04-23T23:34
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
иерусалим
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785127175_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_f1091921160ac10ffa9b6811b425c357.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в Российской Федерации архиепископ Джованни Д'Аниелло и глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что к службе, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в храм Христа Спасителя будет доставлена частица Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня.Ранее папа Римский Франциск в интервью аргентинской газете la Nacion заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне. По словам папы Римского Франциска, встреча в это время могла бы привести "к большой неразберихе". Понтифик также отметил, что всегда работал над развитием межрелигиозного диалога, а свои отношения с главой РПЦ папа Франциск назвал "очень хорошими".Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) после этого сказал, что события двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу.
https://ria.ru/20220423/paskha-1785105875.html
ватикан
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785127175_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_10c7a98a18df76fde1749f6736eb1e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, иерусалим, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия
23:28 23.04.2022 (обновлено: 23:34 23.04.2022)
 
Лидеры российских католиков прибыли в храм Христа Спасителя

Лидеры российских католиков прибыли на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАпостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (на первом плане справа) в храме Христа Спасителя
Апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (на первом плане справа) в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в Российской Федерации архиепископ Джованни Д'Аниелло и глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что к службе, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в храм Христа Спасителя будет доставлена частица Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня.
Ранее папа Римский Франциск в интервью аргентинской газете la Nacion заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне. По словам папы Римского Франциска, встреча в это время могла бы привести "к большой неразберихе". Понтифик также отметил, что всегда работал над развитием межрелигиозного диалога, а свои отношения с главой РПЦ папа Франциск назвал "очень хорошими".
Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) после этого сказал, что события двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 18:46
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканИерусалимРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала