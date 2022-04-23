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Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима - РИА Новости, 23.04.2022
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту сел во Внуково-3, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшим принесение святыни... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:06
2022-04-23T23:06
2022-04-23T23:56
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту сел во Внуково-3, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшим принесение святыни в Россию.Лампады передали представителям епархий Русской православной церкви.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих.Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.Огонь доставят в 15 храмов Москвы и пять — ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.
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пасха, иерусалим, москва, русская православная церковь, нтв (телеканал)
23:06 23.04.2022 (обновлено: 23:56 23.04.2022)
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
Фонд Андрея Первозванного: Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима