https://ria.ru/20220423/paskha-1785126360.html

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима - РИА Новости, 23.04.2022

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту сел во Внуково-3, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшим принесение святыни... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T23:06

2022-04-23T23:06

2022-04-23T23:56

пасха

иерусалим

москва

русская православная церковь

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту сел во Внуково-3, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшим принесение святыни в Россию.Лампады передали представителям епархий Русской православной церкви.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих.Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.Огонь доставят в 15 храмов Москвы и пять — ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.

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пасха, иерусалим, москва, русская православная церковь, нтв (телеканал)