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Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима - РИА Новости, 23.04.2022
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Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима - РИА Новости, 23.04.2022
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту сел во Внуково-3, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшим принесение святыни... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:06
2022-04-23T23:56
пасха
иерусалим
москва
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту сел во Внуково-3, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшим принесение святыни в Россию.Лампады передали представителям епархий Русской православной церкви.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих.Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.Огонь доставят в 15 храмов Москвы и пять — ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.
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пасха, иерусалим, москва, русская православная церковь, нтв (телеканал)
23:06 23.04.2022 (обновлено: 23:56 23.04.2022)
 
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

Фонд Андрея Первозванного: Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВстреча Благодатного огня в аэропорту "Внуково-3"
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту сел во Внуково-3, сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного (ФАП), организовавшим принесение святыни в Россию.
Лампады передали представителям епархий Русской православной церкви.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих.
Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.
Огонь доставят в 15 храмов Москвы и пять — ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.
Верующие у храма Гроба Господня, где празднуется схождение Благодатного огня. 27 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
14:34Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
 
ПасхаИерусалимМоскваРусская православная церковьНТВ (телеканал)
 
 
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