https://ria.ru/20220423/paskha-1785046744.html

Россияне сократили траты на пасхальные наборы

Россияне сократили траты на пасхальные наборы - РИА Новости, 23.04.2022

Россияне сократили траты на пасхальные наборы

Средний чек россиян на пасхальные наборы в офлайн-магазинах сократился по сравнению с прошлым годом на 2% - до 658 рублей, в онлайне - на 17%, до 906 рублей,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:10

2022-04-23T08:10

2022-04-23T08:10

пасха

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Средний чек россиян на пасхальные наборы в офлайн-магазинах сократился по сравнению с прошлым годом на 2% - до 658 рублей, в онлайне - на 17%, до 906 рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В 2022 году Пасха выпадает на 24 апреля, в то время как в 2021 году – на 2 мая. Последняя неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период с 18 по 23 апреля (в прошлом году – на 26 апреля – 1 мая)."Средний чек затрат на "минимальный" набор к Пасхе (красители, яйца, творог, кулич) составил 658 рублей, на 2% ниже уровня прошлогодней Страстной недели", - выяснили аналитики, сравнив средние чеки россиян в офлайн-магазинах в этом и прошлом году.При этом траты на аналогичный набор товаров в онлайне оказались на 38% выше, чем в офлайне – 906 рублей. Это на 17% ниже уровня прошлогодней Страстной недели.

https://ria.ru/20220423/pereedanie-1785040779.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пасха, россия