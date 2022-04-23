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Россияне сократили траты на пасхальные наборы - РИА Новости, 23.04.2022
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Россияне сократили траты на пасхальные наборы
Россияне сократили траты на пасхальные наборы - РИА Новости, 23.04.2022
Россияне сократили траты на пасхальные наборы
Средний чек россиян на пасхальные наборы в офлайн-магазинах сократился по сравнению с прошлым годом на 2% - до 658 рублей, в онлайне - на 17%, до 906 рублей,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T08:10
2022-04-23T08:10
пасха
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Средний чек россиян на пасхальные наборы в офлайн-магазинах сократился по сравнению с прошлым годом на 2% - до 658 рублей, в онлайне - на 17%, до 906 рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В 2022 году Пасха выпадает на 24 апреля, в то время как в 2021 году – на 2 мая. Последняя неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период с 18 по 23 апреля (в прошлом году – на 26 апреля – 1 мая)."Средний чек затрат на "минимальный" набор к Пасхе (красители, яйца, творог, кулич) составил 658 рублей, на 2% ниже уровня прошлогодней Страстной недели", - выяснили аналитики, сравнив средние чеки россиян в офлайн-магазинах в этом и прошлом году.При этом траты на аналогичный набор товаров в онлайне оказались на 38% выше, чем в офлайне – 906 рублей. Это на 17% ниже уровня прошлогодней Страстной недели.
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пасха, россия
08:10 23.04.2022
 
Россияне сократили траты на пасхальные наборы

Средний чек россиянина на пасхальный набор в интернет-магазинах сократился на 17 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОсвящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Средний чек россиян на пасхальные наборы в офлайн-магазинах сократился по сравнению с прошлым годом на 2% - до 658 рублей, в онлайне - на 17%, до 906 рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В 2022 году Пасха выпадает на 24 апреля, в то время как в 2021 году – на 2 мая. Последняя неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период с 18 по 23 апреля (в прошлом году – на 26 апреля – 1 мая).
"Средний чек затрат на "минимальный" набор к Пасхе (красители, яйца, творог, кулич) составил 658 рублей, на 2% ниже уровня прошлогодней Страстной недели", - выяснили аналитики, сравнив средние чеки россиян в офлайн-магазинах в этом и прошлом году.
При этом траты на аналогичный набор товаров в онлайне оказались на 38% выше, чем в офлайне – 906 рублей. Это на 17% ниже уровня прошлогодней Страстной недели.
Выпечка куличей - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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