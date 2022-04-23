https://ria.ru/20220423/pamyat-1785084203.html
В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу
В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу - РИА Новости, 23.04.2022
В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу
Мемориальную стелу в память о погибшем во время спецоперации на Украине солдате Илье Бражнике открыли в поселении Шебекино Белгородской области, передаёт... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:50
2022-04-23T14:50
2022-04-23T14:50
обострение ситуации в днр и лнр
общество
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784679469_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3675eb3c606e94d17b96267cd5a9aaf4.jpg
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 23 апр - РИА Новости. Мемориальную стелу в память о погибшем во время спецоперации на Украине солдате Илье Бражнике открыли в поселении Шебекино Белгородской области, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Илья служил водителем, погиб во время артиллерийского обстрела украинскими войсками, вывозя своих товарищей с поля боя. На открытии стелы присутствовал глав Шебекинского городского округа Владимир Жданов, а также местные политики и родители Ильи."Илья был самым добрым, честным и светлым человеком в моей жизни, которого я встречал. Он стал моим первым другом, которого я встретил в Белгородской области. Он помогал мне делать хорошие поступки и вёл меня на правильный путь, когда я только сюда приехал", - рассказал во время своей речи друг детства Ильи.К стеле возложили много цветов, на её открытие пришли более сотни жителей небольшого городка.
https://ria.ru/20220421/geroy-1784699850.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784679469_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9d996efd60b30069c58ae32073cc617d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область
В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу
В Шебекино в память о погибшем в спецоперации солдате Бражнике открыли мемориальную стелу
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 23 апр - РИА Новости. Мемориальную стелу в память о погибшем во время спецоперации на Украине солдате Илье Бражнике открыли в поселении Шебекино Белгородской области, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Илья служил водителем, погиб во время артиллерийского обстрела украинскими войсками, вывозя своих товарищей с поля боя. На открытии стелы присутствовал глав Шебекинского городского округа Владимир Жданов, а также местные политики и родители Ильи.
"Илья был самым добрым, честным и светлым человеком в моей жизни, которого я встречал. Он стал моим первым другом, которого я встретил в Белгородской области
. Он помогал мне делать хорошие поступки и вёл меня на правильный путь, когда я только сюда приехал", - рассказал во время своей речи друг детства Ильи.
К стеле возложили много цветов, на её открытие пришли более сотни жителей небольшого городка.