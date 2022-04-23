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В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу - РИА Новости, 23.04.2022
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В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу
В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу - РИА Новости, 23.04.2022
В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу
Мемориальную стелу в память о погибшем во время спецоперации на Украине солдате Илье Бражнике открыли в поселении Шебекино Белгородской области, передаёт... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:50
2022-04-23T14:50
обострение ситуации в днр и лнр
общество
белгородская область
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 23 апр - РИА Новости. Мемориальную стелу в память о погибшем во время спецоперации на Украине солдате Илье Бражнике открыли в поселении Шебекино Белгородской области, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Илья служил водителем, погиб во время артиллерийского обстрела украинскими войсками, вывозя своих товарищей с поля боя. На открытии стелы присутствовал глав Шебекинского городского округа Владимир Жданов, а также местные политики и родители Ильи."Илья был самым добрым, честным и светлым человеком в моей жизни, которого я встречал. Он стал моим первым другом, которого я встретил в Белгородской области. Он помогал мне делать хорошие поступки и вёл меня на правильный путь, когда я только сюда приехал", - рассказал во время своей речи друг детства Ильи.К стеле возложили много цветов, на её открытие пришли более сотни жителей небольшого городка.
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общество, белгородская область
14:50 23.04.2022
 
В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу

В Шебекино в память о погибшем в спецоперации солдате Бражнике открыли мемориальную стелу

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкБаннер с изображением бабушки с красным флагом на торце здания в городе Шебекино Белгородской области
Баннер с изображением бабушки с красным флагом на торце здания в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Баннер с изображением бабушки с красным флагом на торце здания в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 23 апр - РИА Новости. Мемориальную стелу в память о погибшем во время спецоперации на Украине солдате Илье Бражнике открыли в поселении Шебекино Белгородской области, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Илья служил водителем, погиб во время артиллерийского обстрела украинскими войсками, вывозя своих товарищей с поля боя. На открытии стелы присутствовал глав Шебекинского городского округа Владимир Жданов, а также местные политики и родители Ильи.
"Илья был самым добрым, честным и светлым человеком в моей жизни, которого я встречал. Он стал моим первым другом, которого я встретил в Белгородской области. Он помогал мне делать хорошие поступки и вёл меня на правильный путь, когда я только сюда приехал", - рассказал во время своей речи друг детства Ильи.
К стеле возложили много цветов, на её открытие пришли более сотни жителей небольшого городка.
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