https://ria.ru/20220423/pamyat-1785084203.html

В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу

В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу - РИА Новости, 23.04.2022

В Шебекино в память о погибшем солдате Бражнике открыли мемориальную стелу

Мемориальную стелу в память о погибшем во время спецоперации на Украине солдате Илье Бражнике открыли в поселении Шебекино Белгородской области, передаёт... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T14:50

2022-04-23T14:50

2022-04-23T14:50

обострение ситуации в днр и лнр

общество

белгородская область

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 23 апр - РИА Новости. Мемориальную стелу в память о погибшем во время спецоперации на Украине солдате Илье Бражнике открыли в поселении Шебекино Белгородской области, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Илья служил водителем, погиб во время артиллерийского обстрела украинскими войсками, вывозя своих товарищей с поля боя. На открытии стелы присутствовал глав Шебекинского городского округа Владимир Жданов, а также местные политики и родители Ильи."Илья был самым добрым, честным и светлым человеком в моей жизни, которого я встречал. Он стал моим первым другом, которого я встретил в Белгородской области. Он помогал мне делать хорошие поступки и вёл меня на правильный путь, когда я только сюда приехал", - рассказал во время своей речи друг детства Ильи.К стеле возложили много цветов, на её открытие пришли более сотни жителей небольшого городка.

https://ria.ru/20220421/geroy-1784699850.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область