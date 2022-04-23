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Врач посоветовал отдохнуть перед походом на пасхальное богослужение - РИА Новости, 23.04.2022
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Врач посоветовал отдохнуть перед походом на пасхальное богослужение
Врач посоветовал отдохнуть перед походом на пасхальное богослужение - РИА Новости, 23.04.2022
Врач посоветовал отдохнуть перед походом на пасхальное богослужение
Перед походом на ночную пасхальную службу в храм стоит отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду, особенно... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T07:45
2022-04-23T07:45
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Перед походом на ночную пасхальную службу в храм стоит отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду, особенно внимательно к этому стоит отнестись людям с хроническими заболеваниями, в период острых состояний или перенесшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, а также пожилым людям, детям, рассказал РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, верующие и соблюдающие традиции люди могут быть ослаблены длительным постом и выдержать стоя на ногах службу, которая длится до 4 утра, может быть тяжело для здорового человека. Поэтому внутри храма лучше находиться ближе к выходу, чтобы был доступ свежего воздуха и можно было выйти, если станет плохо."Я бы советовал особенно внимательно отнестись к походу на ночную службу людям, имеющим хронические заболевания - сердечно-сосудистые, органов дыхания, онкологические и другие, людям в период острых состояний или перенесшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, пожилым людям, детям", - отметил врач.Собеседник агентства уточнил, что нужно иметь в виду, что осложнение здоровья может произойти и позже, так как бессонная ночь – это большая нагрузка для ослабленного и даже вполне здорового организма."Сегодня у каждого есть возможность отметить этот важный для православных людей праздник дома. Ночная служба транслируется по телевизору и можно испытать все те же эмоции без риска для здоровья", - добавил Тяжельников.
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общество, здоровье - общество, россия
07:45 23.04.2022
 
Врач посоветовал отдохнуть перед походом на пасхальное богослужение

Врач Тяжельников посоветовал отдохнуть перед походом на ночную пасхальную службу в храм

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме
Пасхальное богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Перед походом на ночную пасхальную службу в храм стоит отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду, особенно внимательно к этому стоит отнестись людям с хроническими заболеваниями, в период острых состояний или перенесшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, а также пожилым людям, детям, рассказал РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Те, кто уже бывал на ночных пасхальных службах, знают, что нужно учитывать следующее: в службе участвует очень много прихожан. Люди на службе стоят довольно плотно друг другу. Кроме того, может быть слегка душно, а люди, как правило, одеты по погоде. Если человеку станет плохо, то из-за скопления людей может быть сложно пробраться к выходу. Но если вы решили пойти на ночную службу, то нужно обязательно предварительно отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду", - рассказал Тяжельников.
По его словам, верующие и соблюдающие традиции люди могут быть ослаблены длительным постом и выдержать стоя на ногах службу, которая длится до 4 утра, может быть тяжело для здорового человека. Поэтому внутри храма лучше находиться ближе к выходу, чтобы был доступ свежего воздуха и можно было выйти, если станет плохо.
"Я бы советовал особенно внимательно отнестись к походу на ночную службу людям, имеющим хронические заболевания - сердечно-сосудистые, органов дыхания, онкологические и другие, людям в период острых состояний или перенесшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, пожилым людям, детям", - отметил врач.
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Собеседник агентства уточнил, что нужно иметь в виду, что осложнение здоровья может произойти и позже, так как бессонная ночь – это большая нагрузка для ослабленного и даже вполне здорового организма.
"Сегодня у каждого есть возможность отметить этот важный для православных людей праздник дома. Ночная служба транслируется по телевизору и можно испытать все те же эмоции без риска для здоровья", - добавил Тяжельников.
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