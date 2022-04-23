https://ria.ru/20220423/otdykh-1785045535.html

Врач посоветовал отдохнуть перед походом на пасхальное богослужение

Врач посоветовал отдохнуть перед походом на пасхальное богослужение - РИА Новости, 23.04.2022

Врач посоветовал отдохнуть перед походом на пасхальное богослужение

Перед походом на ночную пасхальную службу в храм стоит отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду, особенно... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T07:45

2022-04-23T07:45

2022-04-23T07:45

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Перед походом на ночную пасхальную службу в храм стоит отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду, особенно внимательно к этому стоит отнестись людям с хроническими заболеваниями, в период острых состояний или перенесшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, а также пожилым людям, детям, рассказал РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, верующие и соблюдающие традиции люди могут быть ослаблены длительным постом и выдержать стоя на ногах службу, которая длится до 4 утра, может быть тяжело для здорового человека. Поэтому внутри храма лучше находиться ближе к выходу, чтобы был доступ свежего воздуха и можно было выйти, если станет плохо."Я бы советовал особенно внимательно отнестись к походу на ночную службу людям, имеющим хронические заболевания - сердечно-сосудистые, органов дыхания, онкологические и другие, людям в период острых состояний или перенесшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, пожилым людям, детям", - отметил врач.Собеседник агентства уточнил, что нужно иметь в виду, что осложнение здоровья может произойти и позже, так как бессонная ночь – это большая нагрузка для ослабленного и даже вполне здорового организма."Сегодня у каждого есть возможность отметить этот важный для православных людей праздник дома. Ночная служба транслируется по телевизору и можно испытать все те же эмоции без риска для здоровья", - добавил Тяжельников.

https://ria.ru/20220423/pereedanie-1785040779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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