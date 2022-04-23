https://ria.ru/20220423/orbita-1785093804.html
Российский грузовик "Прогресс МС-18" увел МКС от космического мусора
Российский грузовик "Прогресс МС-18" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 23.04.2022
Российский грузовик "Прогресс МС-18" увел МКС от космического мусора
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции и увел ее от возможного столкновения с... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:41
2022-04-23T16:41
2022-04-23T18:31
наука
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции и увел ее от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе"."Космический мусор" позади, российский "Прогресс" увел МКС от столкновения с ним", — говорится в записи в Telegram-канале госкорпорации.Двигательная установка корабля включилась в 16:25 мск. Работа двигателей придала станции импульс один метр в секунду, за счет чего высота полета станции увеличилась на 1,8 километра. После проведения корректирующего маневра минимальная высота станции составляет 413,91 километра, максимальная — 437,54 километра.Корабли, входящие в российский сегмент МКС, обеспечивают коррекцию орбиты станции в среднем 11 раз в год. На сегодня с 1998 года осуществлены 318 коррекций орбиты МКС, 169 из них с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс" и 39 — служебного модуля "Звезда".После прекращения полетов американских шаттлов и европейских грузовых кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции.
https://ria.ru/20220418/kosmonavty-1784166254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
16:41 23.04.2022 (обновлено: 18:31 23.04.2022)
Российский грузовик "Прогресс МС-18" увел МКС от космического мусора
Грузовик "Прогресс МС-18" скорректировал орбиту МКС и увел ее от космического мусора
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции и увел ее от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили
в "Роскосмосе".
"Космический мусор" позади, российский "Прогресс" увел МКС
от столкновения с ним", — говорится в записи в Telegram-канале госкорпорации.
Двигательная установка корабля включилась в 16:25 мск. Работа двигателей придала станции импульс один метр в секунду, за счет чего высота полета станции увеличилась на 1,8 километра. После проведения корректирующего маневра минимальная высота станции составляет 413,91 километра, максимальная — 437,54 километра.
Корабли, входящие в российский сегмент МКС, обеспечивают коррекцию орбиты станции в среднем 11 раз в год. На сегодня с 1998 года осуществлены 318 коррекций орбиты МКС, 169 из них с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс" и 39 — служебного модуля "Звезда".
После прекращения полетов американских шаттлов и европейских грузовых кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции.