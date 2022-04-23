https://ria.ru/20220423/orbita-1785093804.html

Российский грузовик "Прогресс МС-18" увел МКС от космического мусора

Российский грузовик "Прогресс МС-18" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 23.04.2022

Российский грузовик "Прогресс МС-18" увел МКС от космического мусора

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции и увел ее от возможного столкновения с... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:41

2022-04-23T16:41

2022-04-23T18:31

наука

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции и увел ее от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе"."Космический мусор" позади, российский "Прогресс" увел МКС от столкновения с ним", — говорится в записи в Telegram-канале госкорпорации.Двигательная установка корабля включилась в 16:25 мск. Работа двигателей придала станции импульс один метр в секунду, за счет чего высота полета станции увеличилась на 1,8 километра. После проведения корректирующего маневра минимальная высота станции составляет 413,91 километра, максимальная — 437,54 километра.Корабли, входящие в российский сегмент МКС, обеспечивают коррекцию орбиты станции в среднем 11 раз в год. На сегодня с 1998 года осуществлены 318 коррекций орбиты МКС, 169 из них с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс" и 39 — служебного модуля "Звезда".После прекращения полетов американских шаттлов и европейских грузовых кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции.

https://ria.ru/20220418/kosmonavty-1784166254.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)