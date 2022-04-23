https://ria.ru/20220423/oplata-1785041347.html

Еврокомиссия разъяснила механизм оплаты российского газа

Еврокомиссия разъяснила механизм оплаты российского газа - РИА Новости, 23.04.2022

Еврокомиссия разъяснила механизм оплаты российского газа

Европейская комиссия объяснила членам Евросоюза механизм оплаты поставок российского газа в условиях санкций. Соответствующий документ опубликован на сайте... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T04:32

2022-04-23T04:32

2022-04-23T04:32

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европейская комиссия объяснила членам Евросоюза механизм оплаты поставок российского газа в условиях санкций. Соответствующий документ опубликован на сайте агентства Bloomberg.Согласно директивам, процесс оплаты, который предусмотрен в указе президента России Владимира Путина от 31 марта, "позволяет России вовлечь в него ЦБ, <...> что запрещено санкциями". В то же время утверждается, что платить за газ "все еще возможно без нарушения законов ЕС"."Компании из ЕС могут попросить своих российских контрагентов выполнения своих договорных обязательств таким же образом, как и до принятия указа, то есть путем внесения необходимой суммы в евро или долларах", - гласит сообщение.Европа не протянет и неделиЕвропа и недели не протянет без российского газа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение ЕК.Он отметил, что Еврокомиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом.Счета для оплаты газаПрезидент России Владимир Путин Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.В минувшую среду Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий упростить для иностранных компаний открытие счетов в российских банках, что нужно в том числе для расчетов за газ в рублях. Как следует из документа, постановка на налоговый учет таких организаций станет возможна по заявлению российской кредитной организации, в которой открывается счет.Поставки газа в ЕвропуЗапрет на покупку российского газа рассматривается как один из способов ужесточения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. Ранее в этом контексте обсуждался недавно построенный трубопровод "Северный поток — 2", который многие европейские политики воспринимали якобы как политический проект.В то же время власти большинства стран — импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно. Так, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечала, что Австрия пока слишком зависит от России, а немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза от российского газа отказаться сейчас не могут.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но страна решит все проблемы с экономикой. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220422/gaz-1785002807.html

https://ria.ru/20220410/resursy-1782814621.html

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в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, природный газ