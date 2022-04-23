Еврокомиссия разъяснила механизм оплаты российского газа
Еврокомиссия выпустила разъяснение по схеме оплаты поставок российского газа
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европейская комиссия объяснила членам Евросоюза механизм оплаты поставок российского газа в условиях санкций. Соответствующий документ опубликован на сайте агентства Bloomberg.
Согласно директивам, процесс оплаты, который предусмотрен в указе президента России Владимира Путина от 31 марта, "позволяет России вовлечь в него ЦБ, <...> что запрещено санкциями". В то же время утверждается, что платить за газ "все еще возможно без нарушения законов ЕС".
"Компании из ЕС могут попросить своих российских контрагентов выполнения своих договорных обязательств таким же образом, как и до принятия указа, то есть путем внесения необходимой суммы в евро или долларах", - гласит сообщение.
Европа не протянет и недели
Европа и недели не протянет без российского газа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение ЕК.
"По свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Еврокомиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом.
Счета для оплаты газа
Президент России Владимир Путин Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
В минувшую среду Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий упростить для иностранных компаний открытие счетов в российских банках, что нужно в том числе для расчетов за газ в рублях. Как следует из документа, постановка на налоговый учет таких организаций станет возможна по заявлению российской кредитной организации, в которой открывается счет.
Поставки газа в Европу
Запрет на покупку российского газа рассматривается как один из способов ужесточения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. Ранее в этом контексте обсуждался недавно построенный трубопровод "Северный поток — 2", который многие европейские политики воспринимали якобы как политический проект.
В то же время власти большинства стран — импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно. Так, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечала, что Австрия пока слишком зависит от России, а немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза от российского газа отказаться сейчас не могут.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но страна решит все проблемы с экономикой. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты.