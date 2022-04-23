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СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785119643.html
СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя
СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя - РИА Новости, 23.04.2022
СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя
СК РФ расследует факт обстрела гуманитарного коридора из Мариуполя украинскими националистами, открывшими огонь с территории "Азовстали", сообщается в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:24
2022-04-23T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
украина
днр
эдуард басурин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СК РФ расследует факт обстрела гуманитарного коридора из Мариуполя украинскими националистами, открывшими огонь с территории "Азовстали", сообщается в Telegram-канале ведомства.Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по месту сбора граждан, жертв удалось избежать."Следственный комитет России расследует факт обстрела украинскими военными гуманитарного коридора из Мариуполя... СК России обеспечит фиксацию следов этого преступления и в рамках уголовного дела примет меры к установлению лиц, причастных к обстрелу, для их привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785119530.html
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в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), украина, днр, эдуард басурин, донецкая народная республика
21:24 23.04.2022 (обновлено: 21:36 23.04.2022)
 
СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя

СК расследует факт обстрела украинскими националистами гуманитарного коридора из Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СК РФ расследует факт обстрела гуманитарного коридора из Мариуполя украинскими националистами, открывшими огонь с территории "Азовстали", сообщается в Telegram-канале ведомства.
Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по месту сбора граждан, жертв удалось избежать.
"Следственный комитет России расследует факт обстрела украинскими военными гуманитарного коридора из Мариуполя... СК России обеспечит фиксацию следов этого преступления и в рамках уголовного дела примет меры к установлению лиц, причастных к обстрелу, для их привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 21:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаДНРЭдуард БасуринДонецкая Народная Республика
 
 
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