https://ria.ru/20220423/obstrel-1785119643.html

СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя

СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя - РИА Новости, 23.04.2022

СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя

СК РФ расследует факт обстрела гуманитарного коридора из Мариуполя украинскими националистами, открывшими огонь с территории "Азовстали", сообщается в... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T21:24

2022-04-23T21:24

2022-04-23T21:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

украина

днр

эдуард басурин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785114731_0:59:3204:1861_1920x0_80_0_0_a14c19065672aaaba2f9f126e9057bb2.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СК РФ расследует факт обстрела гуманитарного коридора из Мариуполя украинскими националистами, открывшими огонь с территории "Азовстали", сообщается в Telegram-канале ведомства.Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по месту сбора граждан, жертв удалось избежать."Следственный комитет России расследует факт обстрела украинскими военными гуманитарного коридора из Мариуполя... СК России обеспечит фиксацию следов этого преступления и в рамках уголовного дела примет меры к установлению лиц, причастных к обстрелу, для их привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785119530.html

мариуполь

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), украина, днр, эдуард басурин, донецкая народная республика