https://ria.ru/20220423/obstrel-1785119643.html
СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя
СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя - РИА Новости, 23.04.2022
СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя
СК РФ расследует факт обстрела гуманитарного коридора из Мариуполя украинскими националистами, открывшими огонь с территории "Азовстали", сообщается в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:24
2022-04-23T21:24
2022-04-23T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
украина
днр
эдуард басурин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. СК РФ расследует факт обстрела гуманитарного коридора из Мариуполя украинскими националистами, открывшими огонь с территории "Азовстали", сообщается в Telegram-канале ведомства.Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по месту сбора граждан, жертв удалось избежать."Следственный комитет России расследует факт обстрела украинскими военными гуманитарного коридора из Мариуполя... СК России обеспечит фиксацию следов этого преступления и в рамках уголовного дела примет меры к установлению лиц, причастных к обстрелу, для их привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785119530.html
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в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), украина, днр, эдуард басурин, донецкая народная республика
21:24 23.04.2022 (обновлено: 21:36 23.04.2022)
СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя
СК расследует факт обстрела украинскими националистами гуманитарного коридора из Мариуполя