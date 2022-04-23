https://ria.ru/20220423/obstrel-1785111691.html

ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы

ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы - РИА Новости, 24.04.2022

ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы

Российские Воздушно-космические силы вывели из строя логистический терминал в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия оружия для украинской армии,... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-23T19:45

2022-04-23T19:45

2022-04-24T00:28

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы вывели из строя логистический терминал в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия оружия для украинской армии, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", — сказал он.Всего за день таким типом оружия поражены 22 военных объекта, в том числе два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Еще 79 объектов уничтожены авиацией.Как заявил Конашенков, потери противника составили до 200 человек и более 30 единиц бронетехники и машин.Представитель ведомства добавил, что вблизи Ильичевки и Краматорска уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов. В районе населенного пункта Новая Дмитровка ликвидированы зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" и три радиолокационные станции.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785112134.html

https://ria.ru/20220421/voennye-1784664333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о готовящихся на Украине провокациях в Пасхальную ночь Брифинг Минобороны РФ 23 апреля вечер 2022-04-23T19:45 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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министерство обороны рф (минобороны рф)