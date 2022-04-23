18:34 23.04.2022 (обновлено: 19:24 23.04.2022)
На границе в Курской области обстреляли пункт пропуска со стороны Украины
В Курской области обстреляли пункт пропуска со стороны Украины, никто не пострадал
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Погранпункт в Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора", — говорится в записи в Telegram-канале губернатора.
Никто не пострадал, пограничники и военные контролируют ситуацию, добавил Старовойт.
С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".
Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.
В этих регионах, в Брянской области, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.