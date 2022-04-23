https://ria.ru/20220423/obstrel-1785103876.html

На границе в Курской области обстреляли пункт пропуска со стороны Украины

На границе в Курской области обстреляли пункт пропуска со стороны Украины - РИА Новости, 23.04.2022

На границе в Курской области обстреляли пункт пропуска со стороны Украины

Погранпункт в Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T18:34

2022-04-23T18:34

2022-04-23T19:24

происшествия

курская область

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Погранпункт в Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт."Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора", — говорится в записи в Telegram-канале губернатора.Никто не пострадал, пограничники и военные контролируют ситуацию, добавил Старовойт.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, в Брянской области, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.

https://ria.ru/20220419/obstrely-1784278947.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область