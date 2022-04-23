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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2022
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 14.15 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T15:56
2022-04-23T16:16
в мире
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украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 14.15... Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, днр, украина
15:56 23.04.2022 (обновлено: 16:16 23.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 14.15... Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
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