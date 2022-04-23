https://ria.ru/20220423/obstrel-1785084450.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 14.10 выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:53
2022-04-23T14:53
2022-04-23T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
днр
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.10 - н.п. Новоселовка - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785067293.html
украина
донбасс
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в мире, украина, донбасс, днр, пантелеймоновка (горловский район)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили десять снарядов крупного калибра по Пантелеймоновке