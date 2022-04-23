https://ria.ru/20220423/obstrel-1785083606.html

Украинские войска обстреляли Первомайск из "Града"

Украинские войска обстреляли Первомайск из "Града" - РИА Новости, 23.04.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск из "Града"

Украинские войска выпустили 20 снарядов из БМ-21 "Град" по Первомайску в ЛНР, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T14:43

2022-04-23T14:43

2022-04-23T14:55

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов из БМ-21 "Град" по Первомайску в ЛНР, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 14.00 с направления населенный пункт Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО БМ-21 Град (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/donbass-1785081827.html

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в мире, украина, лнр, первомайск, донбасс