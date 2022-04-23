14:43 23.04.2022 (обновлено: 14:55 23.04.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск из "Града"
В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили 20 снарядов из "Града" по Первомайску
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов из БМ-21 "Град" по Первомайску в ЛНР, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 14.00 с направления населенный пункт Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО БМ-21 Град (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.