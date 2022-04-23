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Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града" - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785069382.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града"
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града" - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града"
Украинские войска в 11.45 обстреляли населенный пункт Макеевка в ДНР, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:23
2022-04-23T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
макеевка
россия
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 обстреляли населенный пункт Макеевка в ДНР, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, макеевка, россия
12:23 23.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града"

Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града", выпустив пять ракет

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град"
Дом, обстрелянный из РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 обстреляли населенный пункт Макеевка в ДНР, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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