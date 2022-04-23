https://ria.ru/20220423/obstrel-1785069382.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града"
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града" - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града"
Украинские войска в 11.45 обстреляли населенный пункт Макеевка в ДНР, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:23
2022-04-23T12:23
2022-04-23T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
макеевка
россия
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 обстреляли населенный пункт Макеевка в ДНР, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/donbass-1784921347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, макеевка, россия
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града"
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града", выпустив пять ракет