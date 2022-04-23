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Украинские войска второй раз за утро обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785055771.html
Украинские войска второй раз за утро обстреляли Донецк
Украинские войска второй раз за утро обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска второй раз за утро обстреляли Донецк
Украинские войска второй раз за утро обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:00
2022-04-23T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за утро обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Предыдущий обстрел района был зафиксирован в 8.00."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.26.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина
10:00 23.04.2022 (обновлено: 10:15 23.04.2022)
 
Украинские войска второй раз за утро обстреляли Донецк

ВСУ второй раз за утро обстреляли Петровский район Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
Мужчина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за утро обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Предыдущий обстрел района был зафиксирован в 8.00.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.26.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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