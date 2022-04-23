10:00 23.04.2022 (обновлено: 10:15 23.04.2022)
Украинские войска второй раз за утро обстреляли Донецк
ВСУ второй раз за утро обстреляли Петровский район Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
Мужчина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за утро обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Предыдущий обстрел района был зафиксирован в 8.00.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.26.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.