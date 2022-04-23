https://ria.ru/20220423/obstrel-1785052272.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР
За минувшие сутки украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:19
2022-04-23T09:19
2022-04-23T10:17
в мире
днр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Выпустили 175 единиц различных боеприпасов", — говорится в публикации.Огонь велся из РСЗО "Град", 122-миллиметровых орудий, 120- и 82-миллиметровых минометов и другого оружия. Под удар попали Петровский, Куйбышевский, Киевский, Кировский районы Донецка и "Вольво-центр", Горловка Зайцево, Железная Балка, Доломитное, Озеряновка, Ясиноватая и Луганское.Получили повреждения 12 домов в Петровском районе Донецка, Луганском, Ясиноватой и Зайцево.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/donbass-1785023880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
09:19 23.04.2022 (обновлено: 10:17 23.04.2022)
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов
ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости.
За минувшие сутки украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Выпустили 175 единиц различных боеприпасов", — говорится в публикации.
Огонь велся из РСЗО "Град", 122-миллиметровых орудий, 120- и 82-миллиметровых минометов и другого оружия. Под удар попали Петровский, Куйбышевский, Киевский, Кировский районы Донецка и "Вольво-центр", Горловка Зайцево, Железная Балка, Доломитное, Озеряновка, Ясиноватая и Луганское.
Получили повреждения 12 домов в Петровском районе Донецка
, Луганском, Ясиноватой
и Зайцево
.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.