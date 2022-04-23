Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785052272.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР
За минувшие сутки украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:19
2022-04-23T10:17
в мире
днр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784907518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f78ae04701167b970dcebdbf4295f67e.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Выпустили 175 единиц различных боеприпасов", — говорится в публикации.Огонь велся из РСЗО "Град", 122-миллиметровых орудий, 120- и 82-миллиметровых минометов и другого оружия. Под удар попали Петровский, Куйбышевский, Киевский, Кировский районы Донецка и "Вольво-центр", Горловка Зайцево, Железная Балка, Доломитное, Озеряновка, Ясиноватая и Луганское.Получили повреждения 12 домов в Петровском районе Донецка, Луганском, Ясиноватой и Зайцево.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/donbass-1785023880.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784907518_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_f6446bcce97b04649686ca1281eb83f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, украина
09:19 23.04.2022 (обновлено: 10:17 23.04.2022)
 
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМариуполь после отступления ВСУ
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мариуполь после отступления ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Выпустили 175 единиц различных боеприпасов", — говорится в публикации.
Огонь велся из РСЗО "Град", 122-миллиметровых орудий, 120- и 82-миллиметровых минометов и другого оружия. Под удар попали Петровский, Куйбышевский, Киевский, Кировский районы Донецка и "Вольво-центр", Горловка Зайцево, Железная Балка, Доломитное, Озеряновка, Ясиноватая и Луганское.
Получили повреждения 12 домов в Петровском районе Донецка, Луганском, Ясиноватой и Зайцево.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мина на территории Луганской ТЭС - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 21:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о 14 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала