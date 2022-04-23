https://ria.ru/20220423/obstrel-1785047045.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли утром Петровский район Донецка, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T08:14
2022-04-23T08:14
2022-04-23T08:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777860770_0:69:3195:1866_1920x0_80_0_0_5b87e45a99e104a0d209c069ddc0f4f2.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Петровский район Донецка, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.00.
https://ria.ru/20220422/shkola-1784959723.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777860770_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2e3ffd52401c389c1a600370f2c524e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
08:14 23.04.2022 (обновлено: 08:19 23.04.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 миллиметра