02:10 23.04.2022 (обновлено: 02:15 23.04.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Донецку
Последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 1.45 обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив по нему четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 1.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.