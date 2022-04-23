https://ria.ru/20220423/obse-1785098389.html

Сотрудники госбезопасности ЛНР нашли документы о взаимодействии ОБСЕ с ВСУ

Сотрудники госбезопасности ЛНР нашли документы о взаимодействии ОБСЕ с ВСУ - РИА Новости, 23.04.2022

Сотрудники госбезопасности ЛНР нашли документы о взаимодействии ОБСЕ с ВСУ

Министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T17:21

2022-04-23T17:21

2022-04-23T22:29

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ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с Минобороны Украины, следует из заявления ведомства."В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в помещении офиса Луганской команды ОБСЕ сотрудниками МГБ ЛНР обнаружены документы, подтверждающие факты взаимодействия представителей миссии с Министерством обороны Украины", — говорится в заявлении.Отмечается, что жители ЛНР из числа персонала ОБСЕ "по заданию СММ ОБСЕ (специальная мониторинговая миссия организации. — Прим. ред.) из числа иностранных граждан на протяжении продолжительного времени осуществляли сбор сведений закрытого характера в военной и социально-политической сферах ЛНР".Согласно заявлению, сотрудниками ведомства был обнаружен "Список объектов инфраструктуры Луганской области, возможно, подлежащих огневому поражению", где были указаны их местонахождения.Ведомство также установило, что руководитель Северодонецкой команды ОБСЕ Ярослав Курак, являющийся гражданином Польши, получил указание от заместителя руководителя Луганской команды ОБСЕ по вопросам соблюдения прав человека Пилар Кастро Мото, являющейся гражданкой Испании, "провести сбор сведений об объектах инфраструктуры, расположенных на территории Луганской области". Для этих целей сотрудники ОБСЕ использовали свои связи с жителями ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/sotrudnik-1784889079.html

https://ria.ru/20220418/dnr-1784202801.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники госбезопасности ЛНР о доказательствах сотрудничества ОБСЕ и Минобороны Украины Министерство государственной безопасности ЛНР показало документы, подтверждающие, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ долгое время работала с минобороны Украины 2022-04-23T17:21 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, признание днр и лнр в россии, обсе, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, министерство обороны украины, смм обсе