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Нефтяников обязали продавать больше топлива на биржевых торгах - РИА Новости, 23.04.2022
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Нефтяников обязали продавать больше топлива на биржевых торгах
Нефтяников обязали продавать больше топлива на биржевых торгах - РИА Новости, 23.04.2022
Нефтяников обязали продавать больше топлива на биржевых торгах
Мишустин подписал постановление, обязывающее нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:05
2022-04-23T10:21
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мишустин подписал постановление, обязывающее нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах, сообщается на сайте кабмина."Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса", - говорится в сообщении.Отмечается, что изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объёма производства. В отношении дизеля – с 7,5% до 8,5%.Также продажа части топлива, производимого российскими нефтяниками на бирже, позволяет независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам. Данный подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок."Новое постановление правительства позволит повысить гарантированный объём предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях", - добавляется в сообщении.Подчёркивается, что документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования. Подписанным документом вносятся изменения в постановление правительства от 29 апреля 2021 года №669.
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экономика, россия, михаил мишустин
10:05 23.04.2022 (обновлено: 10:21 23.04.2022)
 
Нефтяников обязали продавать больше топлива на биржевых торгах

Мишустин подписал постановление, обязывающее нефтяников продавать больше топлива на бирже

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мишустин подписал постановление, обязывающее нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах, сообщается на сайте кабмина.
"Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объёма производства. В отношении дизеля – с 7,5% до 8,5%.
Также продажа части топлива, производимого российскими нефтяниками на бирже, позволяет независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам. Данный подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок.
"Новое постановление правительства позволит повысить гарантированный объём предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях", - добавляется в сообщении.
Подчёркивается, что документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования. Подписанным документом вносятся изменения в постановление правительства от 29 апреля 2021 года №669.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 12:13
Польша намерена расторгнуть контракты на поставку нефти из России
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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