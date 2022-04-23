https://ria.ru/20220423/nato-1785091485.html

Глава МИД Финляндии не видит смысла откладывать заявку на членство в НАТО

Глава МИД Финляндии не видит смысла откладывать заявку на членство в НАТО - РИА Новости, 23.04.2022

Глава МИД Финляндии не видит смысла откладывать заявку на членство в НАТО

Если Финляндия не попытается подать заявку на вступление в НАТО в текущий момент, то в будущем порог вхождения в этот оборонный альянс может увеличиться,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:10

2022-04-23T16:10

2022-04-23T16:10

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 апр — РИА Новости. Если Финляндия не попытается подать заявку на вступление в НАТО в текущий момент, то в будущем порог вхождения в этот оборонный альянс может увеличиться, считает министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто."Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве (в НАТО), если ситуация с безопасностью изменится. Сейчас ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась после того, как Россия вторглась в Украину. Что еще худшего должно произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО?",- отметил министр в эфире общественной телерадиовещательной корпорации YLE.Он добавил, что порог для подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО может вырасти в будущем, если Финляндия не попытается присоединиться к НАТО сейчас.По данным YLE на пятницу, вступление в НАТО поддерживают 114 депутатов парламента из 200. Ожидается, что доля депутатов-сторонников НАТО будет расти в ходе стартовавших 21 апреля дебатов по обсуждению доклада об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции на Украине. Доклад подготовлен правительственными структурами страны, в нем среди прочего упоминается возможность вступления Финляндии в НАТО.Ранее Хаависто выступил за синхронную подачу Финляндией заявки в НАТО вместе со Швецией, что, по его мнению, облегчит негативную реакцию из России.Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты по мере продолжения Россией специальной военной операции на Украине, а количество финнов, желающих вступления страны в альянс, бьет все рекорды по данным соцопросов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/nato-1784818318.html

https://ria.ru/20220420/nato-1784439679.html

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финляндия, нато, украина, швеция