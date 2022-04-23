https://ria.ru/20220423/nakazanie-1785095229.html
Россия требует наказать виновных в убийстве Ганина, заявили в МИД
Россия требует наказать виновных в убийстве Ганина, заявили в МИД - РИА Новости, 23.04.2022
Россия требует наказать виновных в убийстве Ганина, заявили в МИД
Москва требует от европейских институтов и профильных НПО воздействия на Таллин и наказания виновных как в убийстве проживавшего в Эстонии россиянина Дмитрий... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:58
2022-04-23T16:58
2022-04-23T16:58
дмитрий ганин
в мире
таллин
эстония
генеральная прокуратура рф
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва требует от европейских институтов и профильных НПО воздействия на Таллин и наказания виновных как в убийстве проживавшего в Эстонии россиянина Дмитрий Ганина, так и в осквернении памятников героям-освободителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года исполняется 15 лет событиям "Бронзовой ночи" – переносу в Таллине памятника Воину-Освободителю с эксгумацией останков советских воинов и протестами, в ходе которых был убит российский гражданин Дмитрий Ганин."Требуем от европейских институтов и профильных НПО – если, конечно, они намерены заниматься реальным делом, а не пустой демагогией – эффективного воздействия на Таллин в плане неукоснительного выполнения своих международно-правовых обязательств, а конкретно – восстановления справедливости и наказания виновных как в убийстве Д. Ганина, так и в осквернении памятников героям-освободителям, как выясняется, неблагодарной Европы", - отметила Захарова в комментарии, опубликованном на портале МИД.По ее словам, Эстонская Республика полностью дискредитировала себя как правовое государство. "Сначала правоохранительные органы этой страны после откровенного бездействия закрыли дело "за истечением срока давности". А затем фактически растоптали двусторонний Договор о правовой помощи 1993 г., игнорируя многочисленные запросы Генпрокуратуры и Следственного комитета России, которыми ведется собственное расследование убийства с притянутыми за уши ссылками на законодательство ЕС о "защите персональных данных", - пояснила представитель МИД.Она также отметила, что "вопиющее по своей циничности" решение эстонского правительства 2007 года следует рассматривать в контексте курса официального Таллина на пересмотр итогов Второй мировой войны и борьбу с советским мемориальным наследием."В последнее время эта политическая линия обрела "второе дыхание", приняв в знак солидарности с неонацистскими силами Украины поистине кощунственные формы. Спилен орден с гимнастерки Воина-Освободителя, осквернены многие военные памятники и в других городах Эстонии. В парламенте Эстонии собираются и вовсе стереть советские мемориалы с лица земли. Вот так с легкой руки "коллективного Запада" оказались забыты трагические уроки Второй мировой войны и попрана память тех, кто освободил мир от фашизма. Более того, в Европе вновь культивируются условия для взращивания нацистских идей", - заключила Захарова.В ночь на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны. В ходе протестов погиб гражданин РФ Дмитрий Ганин.Ранее в среду департамент полиции и погранохраны Эстонии объявил о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР а также советской военной формы в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций".В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.
https://ria.ru/20220421/estoniya-1784744241.html
https://ria.ru/20220423/oskvernenie-1785055870.html
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дмитрий ганин, в мире, таллин, эстония, генеральная прокуратура рф, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия требует наказать виновных в убийстве Ганина, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова заявила, что Москва требует наказать виновных в убийстве Ганина
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва требует от европейских институтов и профильных НПО воздействия на Таллин и наказания виновных как в убийстве проживавшего в Эстонии россиянина Дмитрий Ганина, так и в осквернении памятников героям-освободителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года исполняется 15 лет событиям "Бронзовой ночи" – переносу в Таллине
памятника Воину-Освободителю с эксгумацией останков советских воинов и протестами, в ходе которых был убит российский гражданин Дмитрий Ганин
.
"Требуем от европейских институтов и профильных НПО – если, конечно, они намерены заниматься реальным делом, а не пустой демагогией – эффективного воздействия на Таллин в плане неукоснительного выполнения своих международно-правовых обязательств, а конкретно – восстановления справедливости и наказания виновных как в убийстве Д. Ганина, так и в осквернении памятников героям-освободителям, как выясняется, неблагодарной Европы", - отметила Захарова в комментарии, опубликованном на портале МИД.
По ее словам, Эстонская Республика полностью дискредитировала себя как правовое государство. "Сначала правоохранительные органы этой страны после откровенного бездействия закрыли дело "за истечением срока давности". А затем фактически растоптали двусторонний Договор о правовой помощи 1993 г., игнорируя многочисленные запросы Генпрокуратуры
и Следственного комитета России
, которыми ведется собственное расследование убийства с притянутыми за уши ссылками на законодательство ЕС
о "защите персональных данных", - пояснила представитель МИД.
Она также отметила, что "вопиющее по своей циничности" решение эстонского правительства 2007 года следует рассматривать в контексте курса официального Таллина на пересмотр итогов Второй мировой войны и борьбу с советским мемориальным наследием.
"В последнее время эта политическая линия обрела "второе дыхание", приняв в знак солидарности с неонацистскими силами Украины
поистине кощунственные формы. Спилен орден с гимнастерки Воина-Освободителя, осквернены многие военные памятники и в других городах Эстонии
. В парламенте Эстонии собираются и вовсе стереть советские мемориалы с лица земли. Вот так с легкой руки "коллективного Запада" оказались забыты трагические уроки Второй мировой войны и попрана память тех, кто освободил мир от фашизма. Более того, в Европе
вновь культивируются условия для взращивания нацистских идей", - заключила Захарова.
В ночь на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны. В ходе протестов погиб гражданин РФ Дмитрий Ганин.
Ранее в среду департамент полиции и погранохраны Эстонии объявил о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР
а также советской военной формы в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций".
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.