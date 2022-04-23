https://ria.ru/20220423/moskva-1785082609.html

Поддержку города получает каждый третий житель Москвы

Поддержку города получает каждый третий житель Москвы - РИА Новости, 23.04.2022

Поддержку города получает каждый третий житель Москвы

Сегодня поддержку Москвы получают более 4,5 миллиона человек - каждый третий житель столицы, сообщается в Telegram-канале мэра города Сергея Собянина. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T14:33

2022-04-23T14:33

2022-04-23T14:33

общество

москва

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сегодня поддержку Москвы получают более 4,5 миллиона человек - каждый третий житель столицы, сообщается в Telegram-канале мэра города Сергея Собянина.Отмечается, что 23 апреля - День создания социальной службы России. Больше 30 лет профессиональные работники соцзащиты помогают москвичам в разных жизненных ситуациях."За последние годы в Москве серьезно изменился сам подход к оказанию такой помощи. Мы сделали её более адресной и комплексной, ориентируемся на потребности каждого конкретного человека. Нуждающимся семьям с детьми помогаем социальными выплатами. Тем, кто потерял работу - найти подходящую вакансию или обучиться новой специальности. Заботимся о досуге старшего поколения - открываем в районах центры московского долголетия. Сегодня поддержку города получают больше 4,5 миллиона человек - каждый третий житель столицы", - говорится в сообщении.Заммэра поблагодарил сотрудников городской службы занятости, социальных и реабилитационных центров за искреннюю заботу о москвичах и неравнодушие.

https://ria.ru/20220423/transport-1785034327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, сергей собянин