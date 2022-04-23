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Поддержку города получает каждый третий житель Москвы - РИА Новости, 23.04.2022
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Поддержку города получает каждый третий житель Москвы
Поддержку города получает каждый третий житель Москвы - РИА Новости, 23.04.2022
Поддержку города получает каждый третий житель Москвы
Сегодня поддержку Москвы получают более 4,5 миллиона человек - каждый третий житель столицы, сообщается в Telegram-канале мэра города Сергея Собянина. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:33
2022-04-23T14:33
общество
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сегодня поддержку Москвы получают более 4,5 миллиона человек - каждый третий житель столицы, сообщается в Telegram-канале мэра города Сергея Собянина.Отмечается, что 23 апреля - День создания социальной службы России. Больше 30 лет профессиональные работники соцзащиты помогают москвичам в разных жизненных ситуациях."За последние годы в Москве серьезно изменился сам подход к оказанию такой помощи. Мы сделали её более адресной и комплексной, ориентируемся на потребности каждого конкретного человека. Нуждающимся семьям с детьми помогаем социальными выплатами. Тем, кто потерял работу - найти подходящую вакансию или обучиться новой специальности. Заботимся о досуге старшего поколения - открываем в районах центры московского долголетия. Сегодня поддержку города получают больше 4,5 миллиона человек - каждый третий житель столицы", - говорится в сообщении.Заммэра поблагодарил сотрудников городской службы занятости, социальных и реабилитационных центров за искреннюю заботу о москвичах и неравнодушие.
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общество, москва, россия, сергей собянин
14:33 23.04.2022
 
Поддержку города получает каждый третий житель Москвы

Мэр Москвы Собянин заявил, что поддержку получает каждый третий житель города

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сегодня поддержку Москвы получают более 4,5 миллиона человек - каждый третий житель столицы, сообщается в Telegram-канале мэра города Сергея Собянина.
Отмечается, что 23 апреля - День создания социальной службы России. Больше 30 лет профессиональные работники соцзащиты помогают москвичам в разных жизненных ситуациях.
"За последние годы в Москве серьезно изменился сам подход к оказанию такой помощи. Мы сделали её более адресной и комплексной, ориентируемся на потребности каждого конкретного человека. Нуждающимся семьям с детьми помогаем социальными выплатами. Тем, кто потерял работу - найти подходящую вакансию или обучиться новой специальности. Заботимся о досуге старшего поколения - открываем в районах центры московского долголетия. Сегодня поддержку города получают больше 4,5 миллиона человек - каждый третий житель столицы", - говорится в сообщении.
Заммэра поблагодарил сотрудников городской службы занятости, социальных и реабилитационных центров за искреннюю заботу о москвичах и неравнодушие.
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