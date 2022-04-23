https://ria.ru/20220423/moskva-1785073521.html
В Москве обновят скверы Хачатуряна и Ростроповича
В Москве обновят скверы Хачатуряна и Ростроповича - РИА Новости, 23.04.2022
В Москве обновят скверы Хачатуряна и Ростроповича
В рамках благоустройства в центре Москвы обновят скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T13:04
2022-04-23T13:04
2022-04-23T13:04
общество
арам хачатурян
мстислав ростропович
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В рамках благоустройства в центре Москвы обновят скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Главная задача благоустройства переулков, расположенных между улицами Тверская и Большая Никитская – сохранить их колорит и добавить пространству функциональности и комфорта. В ходе работ приведем в порядок два сквера, носящие имена великих музыкантов – Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Отремонтируем дорожки, установим современные уличные торшеры и скамейки, обустроим газоны, дополнительно высадим деревья и кустарники. Все работы планируем завершить осенью этого года", – приводятся слова заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова.В сквере Арама Хачатуряна в Брюсовом переулке отремонтируют 760 квадратных метров плиточного покрытия, установят 14 уличных торшеров, высадят четыре дерева и более 200 кустарников, восстановят газон площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров.В сквере Мстислава Ростроповича на углу Елисеевского и Брюсова переулков установят восемь новых фонарей, восстановят газон площадью более тысячи квадратных метров, заменят скамейки.
https://ria.ru/20220418/blagoustroystvo-1784134931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, арам хачатурян, мстислав ростропович, петр бирюков, москва
В Москве обновят скверы Хачатуряна и Ростроповича
В рамках благоустройства в Москве обновят скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В рамках благоустройства в центре Москвы обновят скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Главная задача благоустройства переулков, расположенных между улицами Тверская и Большая Никитская – сохранить их колорит и добавить пространству функциональности и комфорта. В ходе работ приведем в порядок два сквера, носящие имена великих музыкантов – Арама Хачатуряна
и Мстислава Ростроповича
. Отремонтируем дорожки, установим современные уличные торшеры и скамейки, обустроим газоны, дополнительно высадим деревья и кустарники. Все работы планируем завершить осенью этого года", – приводятся слова заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова
.
В сквере Арама Хачатуряна в Брюсовом переулке отремонтируют 760 квадратных метров плиточного покрытия, установят 14 уличных торшеров, высадят четыре дерева и более 200 кустарников, восстановят газон площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров.
В сквере Мстислава Ростроповича на углу Елисеевского и Брюсова переулков установят восемь новых фонарей, восстановят газон площадью более тысячи квадратных метров, заменят скамейки.