https://ria.ru/20220423/moskva-1785073521.html

В Москве обновят скверы Хачатуряна и Ростроповича

В Москве обновят скверы Хачатуряна и Ростроповича - РИА Новости, 23.04.2022

В Москве обновят скверы Хачатуряна и Ростроповича

В рамках благоустройства в центре Москвы обновят скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T13:04

2022-04-23T13:04

2022-04-23T13:04

общество

арам хачатурян

мстислав ростропович

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В рамках благоустройства в центре Москвы обновят скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Главная задача благоустройства переулков, расположенных между улицами Тверская и Большая Никитская – сохранить их колорит и добавить пространству функциональности и комфорта. В ходе работ приведем в порядок два сквера, носящие имена великих музыкантов – Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Отремонтируем дорожки, установим современные уличные торшеры и скамейки, обустроим газоны, дополнительно высадим деревья и кустарники. Все работы планируем завершить осенью этого года", – приводятся слова заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова.В сквере Арама Хачатуряна в Брюсовом переулке отремонтируют 760 квадратных метров плиточного покрытия, установят 14 уличных торшеров, высадят четыре дерева и более 200 кустарников, восстановят газон площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров.В сквере Мстислава Ростроповича на углу Елисеевского и Брюсова переулков установят восемь новых фонарей, восстановят газон площадью более тысячи квадратных метров, заменят скамейки.

https://ria.ru/20220418/blagoustroystvo-1784134931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, арам хачатурян, мстислав ростропович, петр бирюков, москва