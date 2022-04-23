https://ria.ru/20220423/moskva-1785036758.html

На крейсере "Москва" погиб один военнослужащий, еще 27 пропали без вести

На крейсере "Москва" погиб один военнослужащий, еще 27 пропали без вести - РИА Новости, 23.04.2022

На крейсере "Москва" погиб один военнослужащий, еще 27 пропали без вести

Один военнослужащий из экипажа ракетного крейсера "Москва" погиб при попытке ликвидировать возгорание. Соответствующую информацию распространило Министерство... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T01:38

2022-04-23T01:38

2022-04-23T02:30

безопасность

россия

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Один военнослужащий из экипажа ракетного крейсера "Москва" погиб при попытке ликвидировать возгорание. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны России.Еще 27 человек пропали без вести.Минобороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.Прощание с погибшим морякомСевастопольцы простились с погибшим старшим мичманом ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам главы региона, Вахрушев вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться.Старший мичман пришел на флот по призыву, в 2000-м году стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля Черноморского флота "Ладный". Затем была служба на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В последнее время служил на крейсере "Москва".Готовы продолжить службуАбсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов затонувшего крейсера "Москва" выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота, сообщили также в Минобороны.Пожар и детонация боезапасаВ ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.Позднее стало известно, что "Москва", получившая повреждения из-за детонации боезапаса, затонула во время буксировки.Ракетный крейсер "Москва""Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп, осуществления противовоздушной обороны удаленных соединений и огневой поддержки десанта.Корабль был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава" и является головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979 года. Поднятие военно-морского флага на корабле и вступление крейсера в состав флота состоялись 30 января 1983 года. 22 июня 1995 года корабль стал именоваться "Москва".Арсенал "Москвы" включает 16 пусковых установок противокорабельной системы "Вулкан", зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300Ф "Форт", зенитный ракетный комплекс "Оса", артиллерийские установки АК-130 и АК-630, торпедное оружие и реактивные глубинные бомбометы РБУ-6000.Командир гвардейского ракетного крейсера "Москва" – гвардии капитан 1 ранга Антон Куприн.В мае 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина гвардейский ракетный крейсер "Москва" был награжден орденом Нахимова.Корабль базировался в Севастополе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/kreyser-moskva-1783914065.html

https://ria.ru/20220420/kreyser-1784471519.html

https://ria.ru/20220418/kreyser-1784081707.html

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безопасность, россия, черноморский флот вмф россии