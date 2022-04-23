https://ria.ru/20220423/molitva-1785086823.html

Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире

Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире - РИА Новости, 23.04.2022

Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире

Патриарх Иерусалимский Феофил и делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву, вместе вознесли в Иерусалиме молитву о... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T15:14

2022-04-23T15:14

2022-04-23T15:14

религия

религия

фонд андрея первозванного

иерусалим

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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Иерусалимский Феофил и делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву, вместе вознесли в Иерусалиме молитву о мире на Святой Земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов, сообщил РИА Новости в субботу глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин."Делегация Фонда Андрея Первозванного участвовала в традиционной молитве о мире на Святой Земле. Произнося слова молитвы "Просите мира Иерусалиму", мы молимся об установлении мира в духовном центре христианской цивилизации и во всех точках земного шара, где происходят конфликты", - сказал РИА Новости Якунин.По его словам, молитва "Просите мира Иерусалиму" с участием российской делегации прошла в Иерусалимской патриархии в великую пятницу."Молим Ти ся о мирном и благом состоянии всего мира, о прекращении устрашающих раздоров и войн, экономических и социальных кризисов в мире и о утверждении еже во Христе упования", - говорится, в частности, в тексте прозвучавшей молитвы.

https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html

иерусалим

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, фонд андрея первозванного, иерусалим