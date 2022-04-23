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Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире - РИА Новости, 23.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220423/molitva-1785086823.html
Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире
Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире - РИА Новости, 23.04.2022
Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире
Патриарх Иерусалимский Феофил и делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву, вместе вознесли в Иерусалиме молитву о... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T15:14
2022-04-23T15:14
религия
религия
фонд андрея первозванного
иерусалим
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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Иерусалимский Феофил и делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву, вместе вознесли в Иерусалиме молитву о мире на Святой Земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов, сообщил РИА Новости в субботу глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин."Делегация Фонда Андрея Первозванного участвовала в традиционной молитве о мире на Святой Земле. Произнося слова молитвы "Просите мира Иерусалиму", мы молимся об установлении мира в духовном центре христианской цивилизации и во всех точках земного шара, где происходят конфликты", - сказал РИА Новости Якунин.По его словам, молитва "Просите мира Иерусалиму" с участием российской делегации прошла в Иерусалимской патриархии в великую пятницу."Молим Ти ся о мирном и благом состоянии всего мира, о прекращении устрашающих раздоров и войн, экономических и социальных кризисов в мире и о утверждении еже во Христе упования", - говорится, в частности, в тексте прозвучавшей молитвы.
https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html
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религия, фонд андрея первозванного, иерусалим
15:14 23.04.2022
 
Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире

Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире

© Фото предоставлено Фондом Андрея ПервозванногоПатриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире
Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире
© Фото предоставлено Фондом Андрея Первозванного
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Иерусалимский Феофил и делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву, вместе вознесли в Иерусалиме молитву о мире на Святой Земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов, сообщил РИА Новости в субботу глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин.
"Делегация Фонда Андрея Первозванного участвовала в традиционной молитве о мире на Святой Земле. Произнося слова молитвы "Просите мира Иерусалиму", мы молимся об установлении мира в духовном центре христианской цивилизации и во всех точках земного шара, где происходят конфликты", - сказал РИА Новости Якунин.
По его словам, молитва "Просите мира Иерусалиму" с участием российской делегации прошла в Иерусалимской патриархии в великую пятницу.
"Молим Ти ся о мирном и благом состоянии всего мира, о прекращении устрашающих раздоров и войн, экономических и социальных кризисов в мире и о утверждении еже во Христе упования", - говорится, в частности, в тексте прозвучавшей молитвы.
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