https://ria.ru/20220423/molitva-1785086823.html
Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире
Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире - РИА Новости, 23.04.2022
Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире
Патриарх Иерусалимский Феофил и делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву, вместе вознесли в Иерусалиме молитву о... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T15:14
2022-04-23T15:14
2022-04-23T15:14
религия
религия
фонд андрея первозванного
иерусалим
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Иерусалимский Феофил и делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву, вместе вознесли в Иерусалиме молитву о мире на Святой Земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов, сообщил РИА Новости в субботу глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин."Делегация Фонда Андрея Первозванного участвовала в традиционной молитве о мире на Святой Земле. Произнося слова молитвы "Просите мира Иерусалиму", мы молимся об установлении мира в духовном центре христианской цивилизации и во всех точках земного шара, где происходят конфликты", - сказал РИА Новости Якунин.По его словам, молитва "Просите мира Иерусалиму" с участием российской делегации прошла в Иерусалимской патриархии в великую пятницу."Молим Ти ся о мирном и благом состоянии всего мира, о прекращении устрашающих раздоров и войн, экономических и социальных кризисов в мире и о утверждении еже во Христе упования", - говорится, в частности, в тексте прозвучавшей молитвы.
https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, фонд андрея первозванного, иерусалим
Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире
Патриарх Иерусалима и российская делегация произнесли молитву о мире
ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Иерусалимский Феофил и делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Москву, вместе вознесли в Иерусалиме молитву о мире на Святой Земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов, сообщил РИА Новости в субботу глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин.
"Делегация Фонда Андрея Первозванного
участвовала в традиционной молитве о мире на Святой Земле. Произнося слова молитвы "Просите мира Иерусалиму", мы молимся об установлении мира в духовном центре христианской цивилизации и во всех точках земного шара, где происходят конфликты", - сказал РИА Новости Якунин.
По его словам, молитва "Просите мира Иерусалиму" с участием российской делегации прошла в Иерусалимской патриархии в великую пятницу.
"Молим Ти ся о мирном и благом состоянии всего мира, о прекращении устрашающих раздоров и войн, экономических и социальных кризисов в мире и о утверждении еже во Христе упования", - говорится, в частности, в тексте прозвучавшей молитвы.