https://ria.ru/20220423/mks-1785054460.html

"Прогресс" в субботу уведет МКС от столкновения с космическим мусором

"Прогресс" в субботу уведет МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 23.04.2022

"Прогресс" в субботу уведет МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" уведет Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором в субботу, сообщили в субботу... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T09:44

2022-04-23T09:44

2022-04-23T09:53

наука

космос - риа наука

россия

прогресс (космический корабль)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" уведет Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором в субботу, сообщили в субботу в "Роскосмосе"."Роскосмос обеспечит уклонение МКС от космического мусора. Двигатели корабля "Прогресс МС-18" будут включены в 16.25 мск и придадут станции импульс 1 м/с, что позволит увеличить её высоту на 1,8 км. После проведения манёвра минимальная высота станции составит 413,91 км, максимальная — 437,54", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Отмечается, что российский сегмент МКС обеспечивает выполнение коррекций орбиты станции, в среднем они проводятся 11 раз в год. Коррекции нужны в том числе для уклонения МКС от космического мусора."После прекращения полётов американских шаттлов и европейских кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции", - напомнили в "Роскосмосе".Российскими двигателями также обеспечивается поддержание ориентации МКС в пространстве и разгрузка гиродинов американского сегмента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kosmos-1783000132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, прогресс (космический корабль)