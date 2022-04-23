https://ria.ru/20220423/mks-1785054460.html
"Прогресс" в субботу уведет МКС от столкновения с космическим мусором
"Прогресс" в субботу уведет МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 23.04.2022
"Прогресс" в субботу уведет МКС от столкновения с космическим мусором
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" уведет Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором в субботу, сообщили в субботу... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:44
2022-04-23T09:44
2022-04-23T09:53
наука
космос - риа наука
россия
прогресс (космический корабль)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" уведет Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором в субботу, сообщили в субботу в "Роскосмосе"."Роскосмос обеспечит уклонение МКС от космического мусора. Двигатели корабля "Прогресс МС-18" будут включены в 16.25 мск и придадут станции импульс 1 м/с, что позволит увеличить её высоту на 1,8 км. После проведения манёвра минимальная высота станции составит 413,91 км, максимальная — 437,54", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Отмечается, что российский сегмент МКС обеспечивает выполнение коррекций орбиты станции, в среднем они проводятся 11 раз в год. Коррекции нужны в том числе для уклонения МКС от космического мусора."После прекращения полётов американских шаттлов и европейских кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции", - напомнили в "Роскосмосе".Российскими двигателями также обеспечивается поддержание ориентации МКС в пространстве и разгрузка гиродинов американского сегмента.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kosmos-1783000132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, прогресс (космический корабль)
09:44 23.04.2022 (обновлено: 09:53 23.04.2022)
"Прогресс" в субботу уведет МКС от столкновения с космическим мусором
Российский "Прогресс" в субботу уведет МКС от столкновения с космическим мусором
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" уведет Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором в субботу, сообщили в субботу в "Роскосмосе".
"Роскосмос
обеспечит уклонение МКС
от космического мусора. Двигатели корабля "Прогресс МС-18" будут включены в 16.25 мск и придадут станции импульс 1 м/с, что позволит увеличить её высоту на 1,8 км. После проведения манёвра минимальная высота станции составит 413,91 км, максимальная — 437,54", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Отмечается, что российский сегмент МКС обеспечивает выполнение коррекций орбиты станции, в среднем они проводятся 11 раз в год. Коррекции нужны в том числе для уклонения МКС от космического мусора.
"После прекращения полётов американских шаттлов и европейских кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции", - напомнили в "Роскосмосе".
Российскими двигателями также обеспечивается поддержание ориентации МКС в пространстве и разгрузка гиродинов американского сегмента.