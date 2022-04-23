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Киев не готов на деблокаду Мариуполя военными средствами, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/mariupol-1785117431.html
Киев не готов на деблокаду Мариуполя военными средствами, заявил Зеленский
Киев не готов на деблокаду Мариуполя военными средствами, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.04.2022
Киев не готов на деблокаду Мариуполя военными средствами, заявил Зеленский
Украинские власти не готовы идти на деблокаду Мариуполя военными средствами, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T20:55
2022-04-23T21:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
владимир зеленский
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украинские власти не готовы идти на деблокаду Мариуполя военными средствами, заявил Владимир Зеленский."Готовы ли мы сейчас (разблокировать Мариуполь – ред.)… Что касается военного разблокирования, на сегодня мы не готовы", - сказал Зеленский на пресс-конференции.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/evakuatsiya-1785090851.html
https://ria.ru/20220422/feyk-1785003089.html
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в мире, мариуполь, владимир зеленский, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, украина
20:55 23.04.2022 (обновлено: 21:09 23.04.2022)
 
Киев не готов на деблокаду Мариуполя военными средствами, заявил Зеленский

президент Зеленский заявил, что Киев не готов на деблокаду Мариуполя военными средствами

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украинские власти не готовы идти на деблокаду Мариуполя военными средствами, заявил Владимир Зеленский.
"Готовы ли мы сейчас (разблокировать Мариуполь – ред.)… Что касается военного разблокирования, на сегодня мы не готовы", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Жители идут по дороге на окраине Мариупол - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 16:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв огонь по месту сбора
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 19:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МО: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольВладимир ЗеленскийАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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