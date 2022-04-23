https://ria.ru/20220423/mariupol-1785050406.html

Из Мариуполя за сутки эвакуировали почти 580 человек

Из Мариуполя за сутки эвакуировали почти 580 человек - РИА Новости, 23.04.2022

Из Мариуполя за сутки эвакуировали почти 580 человек

Почти 580 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб территориальной РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T09:02

2022-04-23T09:02

2022-04-23T09:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

днр

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Почти 580 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 22 апреля до 8.00 23 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 579 человек, включая 77 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с 5 марта по 8.00 23 апреля эвакуирован 22 171 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220422/pomosch-1784957194.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, днр