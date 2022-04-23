https://ria.ru/20220423/malayziya-1785040247.html
В Малайзии готовы рассмотреть вопрос поставок электроники в Россию
В Малайзии готовы рассмотреть вопрос поставок электроники в Россию - РИА Новости, 23.04.2022
В Малайзии готовы рассмотреть вопрос поставок электроники в Россию
В Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T03:37
2022-04-23T03:37
2022-04-23T07:17
экономика
малайзия
россия
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Бала Чандран.Он уточнил, что в настоящий момент не в курсе каких-либо переговоров на правительственном уровне, но при этом выразил надежду на диалог между бизнесменами."Малайзия – одна из самых больших экспортеров полупроводников с ежегодным объемом в 8,7 миллиарда долларов. Сектор электроники обеспечивает почти шесть процентов ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему", - сказал посол.Собеседник агентства назвал экономику своей страны очень открытой. "Мы – торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства", - пояснил дипломат.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779461242.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, малайзия, россия, в мире
03:37 23.04.2022 (обновлено: 07:17 23.04.2022)
В Малайзии готовы рассмотреть вопрос поставок электроники в Россию
Посол Малайзии Бала Чандран заявил о готовности рассмотреть поставки электроники в Россию
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Бала Чандран.
"Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен", - сказал дипломат.
Он уточнил, что в настоящий момент не в курсе каких-либо переговоров на правительственном уровне, но при этом выразил надежду на диалог между бизнесменами.
"Малайзия – одна из самых больших экспортеров полупроводников с ежегодным объемом в 8,7 миллиарда долларов. Сектор электроники обеспечивает почти шесть процентов ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему", - сказал посол.
Собеседник агентства назвал экономику своей страны очень открытой. "Мы – торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства", - пояснил дипломат.
Россия
начала 24 февраля военную операцию на Украине
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.