https://ria.ru/20220423/makeevka-1785106933.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 23.04.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска в 18.37 выпустили четыре ракеты из "Града" по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T18:58

2022-04-23T18:58

2022-04-23T18:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

макеевка

россия

украина

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.37 выпустили четыре ракеты из "Града" по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:37 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/yasinovataya-1785106147.html

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785104783.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, макеевка, россия, украина