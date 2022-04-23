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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/makeevka-1785106933.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска в 18.37 выпустили четыре ракеты из "Града" по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T18:58
2022-04-23T18:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
макеевка
россия
украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.37 выпустили четыре ракеты из "Града" по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:37 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/yasinovataya-1785106147.html
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785104783.html
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в мире, владимир путин, макеевка, россия, украина
18:58 23.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили четыре ракеты из "Града" по Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.37 выпустили четыре ракеты из "Града" по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:37 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 18:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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