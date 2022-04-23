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Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям - РИА Новости, 23.04.2022
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Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям
Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям - РИА Новости, 23.04.2022
Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям
Как минимум две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) направлены во Львовскую область,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T03:06
2022-04-23T09:59
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ХЕРСОН, 23 апр — РИА Новости. Как минимум две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) направлены во Львовскую область, рассказал РИА Новости сотрудник силовых структур со ссылкой на сведения, полученные от источников в ВСУ.Как уточнил собеседник агентства, речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, в сфере вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории. По его словам, они считаются одними из самых высококвалифицированных в мире в области организации государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов."Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать профессор, а остальные — профильные специалисты", — добавил сотрудник силового ведомства.В зонах боевых действий специалисты SAS чаще всего работают под прикрытием медицинских работников "Белых касок" и других гуманитарных организаций, рассказал он.Особая воздушная служба Великобритании, сформированная еще во время Второй мировой, известна участием во множестве операций по всему миру, в том числе в Корейской войне, конфликте в Северной Ирландии, конфликте с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, войнах в Персидском заливе, вторжении НАТО в Боснию и Герцеговину и в Югославию, войне в Афганистане.В некоторых спецоперациях бойцы попадали в различные скандалы. Один из наиболее известных эпизодов — расстрел группой SAS трех безоружных добровольцев Ирландской республиканcкой армии в 1998 году в Гибралтаре. Кроме того, бойцы Особой воздушной службы координировали натовские бомбардировки сербских районов в Боснии, которые завершились ударами по гражданскому населению, и оказывали поддержку террористам Освободительной армии Косово в 1999 году.
https://ria.ru/20220422/britaniya-1784830620.html
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украина, великобритания, в мире
03:06 23.04.2022 (обновлено: 09:59 23.04.2022)
 
Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям

Британия забросила подо Львов в расположение авиабригады ВСУ специалистов SAS по диверсиям

© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУБританские специалисты
Британские специалисты - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
Британские специалисты. Архивное фото
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ХЕРСОН, 23 апр — РИА Новости. Как минимум две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) направлены во Львовскую область, рассказал РИА Новости сотрудник силовых структур со ссылкой на сведения, полученные от источников в ВСУ.

"В населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины, из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих. Состав одной группы — примерно восемь-десять человек", — сказал он.

Как уточнил собеседник агентства, речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, в сфере вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории. По его словам, они считаются одними из самых высококвалифицированных в мире в области организации государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов.
"Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать профессор, а остальные — профильные специалисты", — добавил сотрудник силового ведомства.
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В зонах боевых действий специалисты SAS чаще всего работают под прикрытием медицинских работников "Белых касок" и других гуманитарных организаций, рассказал он.

"С большой долей вероятности, данные специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельности диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска", — пояснил собеседник агентства.

Особая воздушная служба Великобритании, сформированная еще во время Второй мировой, известна участием во множестве операций по всему миру, в том числе в Корейской войне, конфликте в Северной Ирландии, конфликте с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, войнах в Персидском заливе, вторжении НАТО в Боснию и Герцеговину и в Югославию, войне в Афганистане.
В некоторых спецоперациях бойцы попадали в различные скандалы. Один из наиболее известных эпизодов — расстрел группой SAS трех безоружных добровольцев Ирландской республиканcкой армии в 1998 году в Гибралтаре. Кроме того, бойцы Особой воздушной службы координировали натовские бомбардировки сербских районов в Боснии, которые завершились ударами по гражданскому населению, и оказывали поддержку террористам Освободительной армии Косово в 1999 году.
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