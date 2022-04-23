https://ria.ru/20220423/lvov-1785039344.html
Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям
Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям - РИА Новости, 23.04.2022
Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям
Как минимум две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) направлены во Львовскую область,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T03:06
2022-04-23T03:06
2022-04-23T09:59
украина
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580190797_0:80:1024:656_1920x0_80_0_0_c0e8a074c6662cfd7dd2a1b922b3bc00.jpg
ХЕРСОН, 23 апр — РИА Новости. Как минимум две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) направлены во Львовскую область, рассказал РИА Новости сотрудник силовых структур со ссылкой на сведения, полученные от источников в ВСУ.Как уточнил собеседник агентства, речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, в сфере вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории. По его словам, они считаются одними из самых высококвалифицированных в мире в области организации государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов."Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать профессор, а остальные — профильные специалисты", — добавил сотрудник силового ведомства.В зонах боевых действий специалисты SAS чаще всего работают под прикрытием медицинских работников "Белых касок" и других гуманитарных организаций, рассказал он.Особая воздушная служба Великобритании, сформированная еще во время Второй мировой, известна участием во множестве операций по всему миру, в том числе в Корейской войне, конфликте в Северной Ирландии, конфликте с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, войнах в Персидском заливе, вторжении НАТО в Боснию и Герцеговину и в Югославию, войне в Афганистане.В некоторых спецоперациях бойцы попадали в различные скандалы. Один из наиболее известных эпизодов — расстрел группой SAS трех безоружных добровольцев Ирландской республиканcкой армии в 1998 году в Гибралтаре. Кроме того, бойцы Особой воздушной службы координировали натовские бомбардировки сербских районов в Боснии, которые завершились ударами по гражданскому населению, и оказывали поддержку террористам Освободительной армии Косово в 1999 году.
https://ria.ru/20220422/britaniya-1784830620.html
https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785037533.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580190797_29:0:1024:746_1920x0_80_0_0_1a5f25fc328c043f9155830aad281e4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, в мире
03:06 23.04.2022 (обновлено: 09:59 23.04.2022)
Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям
Британия забросила подо Львов в расположение авиабригады ВСУ специалистов SAS по диверсиям
ХЕРСОН, 23 апр — РИА Новости. Как минимум две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) направлены во Львовскую область, рассказал РИА Новости сотрудник силовых структур со ссылкой на сведения, полученные от источников в ВСУ.
"В населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины, из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих. Состав одной группы — примерно восемь-десять человек", — сказал он.
Как уточнил собеседник агентства, речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, в сфере вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории. По его словам, они считаются одними из самых высококвалифицированных в мире в области организации государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов.
"Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать профессор, а остальные — профильные специалисты", — добавил сотрудник силового ведомства.
В зонах боевых действий специалисты SAS
чаще всего работают под прикрытием медицинских работников "Белых касок" и других гуманитарных организаций, рассказал он.
"С большой долей вероятности, данные специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельности диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска", — пояснил собеседник агентства.
Особая воздушная служба Великобритании
, сформированная еще во время Второй мировой, известна участием во множестве операций по всему миру, в том числе в Корейской войне, конфликте в Северной Ирландии
, конфликте с Аргентиной
из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, войнах в Персидском заливе
, вторжении НАТО
в Боснию
и Герцеговину и в Югославию
, войне в Афганистане
.
В некоторых спецоперациях бойцы попадали в различные скандалы. Один из наиболее известных эпизодов — расстрел группой SAS трех безоружных добровольцев Ирландской республиканcкой армии в 1998 году в Гибралтаре
. Кроме того, бойцы Особой воздушной службы координировали натовские бомбардировки сербских районов в Боснии, которые завершились ударами по гражданскому населению, и оказывали поддержку террористам Освободительной армии Косово
в 1999 году.