https://ria.ru/20220423/lvov-1785039344.html

Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям

Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям - РИА Новости, 23.04.2022

Источник: Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям

Как минимум две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) направлены во Львовскую область,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T03:06

2022-04-23T03:06

2022-04-23T09:59

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ХЕРСОН, 23 апр — РИА Новости. Как минимум две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) направлены во Львовскую область, рассказал РИА Новости сотрудник силовых структур со ссылкой на сведения, полученные от источников в ВСУ.Как уточнил собеседник агентства, речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, в сфере вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории. По его словам, они считаются одними из самых высококвалифицированных в мире в области организации государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов."Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать профессор, а остальные — профильные специалисты", — добавил сотрудник силового ведомства.В зонах боевых действий специалисты SAS чаще всего работают под прикрытием медицинских работников "Белых касок" и других гуманитарных организаций, рассказал он.Особая воздушная служба Великобритании, сформированная еще во время Второй мировой, известна участием во множестве операций по всему миру, в том числе в Корейской войне, конфликте в Северной Ирландии, конфликте с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, войнах в Персидском заливе, вторжении НАТО в Боснию и Герцеговину и в Югославию, войне в Афганистане.В некоторых спецоперациях бойцы попадали в различные скандалы. Один из наиболее известных эпизодов — расстрел группой SAS трех безоружных добровольцев Ирландской республиканcкой армии в 1998 году в Гибралтаре. Кроме того, бойцы Особой воздушной службы координировали натовские бомбардировки сербских районов в Боснии, которые завершились ударами по гражданскому населению, и оказывали поддержку террористам Освободительной армии Косово в 1999 году.

https://ria.ru/20220422/britaniya-1784830620.html

https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785037533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, великобритания, в мире