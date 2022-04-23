16:00 23.04.2022 (обновлено: 16:08 23.04.2022)
Россия потребовала остановить демонтаж пяти мемориалов в Латвии
Россия направила МИД Латвии ноту с требованием остановить демонтаж пяти мемориалов в Огре
Рига. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия направила в МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать демонтажу пяти советских мемориалов на территории города Огре, сообщает посольство РФ в Латвии.
Отмечается, что власти Огре решили демонтировать пять советских и российских мемориальных объектов. Вместе с тем никаких запросов или уведомлений в отношении упомянутых мемориальных объектов в посольство не поступало.
"Направили в МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать этим реваншистским планам самоуправления г.Огре и обеспечить неукоснительное исполнение действующих двусторонних международно-правовых договоров", - говорится в сообщении.
Российская сторона рассчитывает, что "здравый смысл всё же возобладает и латвийские официальные власти не допустят реализации этой противоправной и провокационной инициативы", которая, несомненно, приведёт к ещё большему разобщению многонационального латвийского общества и стагнации диалога между двумя странами.
"Крайне возмущены решением Огрской краевой думы демонтировать пять советских мемориалов, расположенных на территории муниципалитета. Убеждены, что данная затея не имеет под собой ни моральных, ни исторических, ни тем более юридических оснований", - добавили в диппредставительстве.
Отмечается, что любые посягательства на мемориальные сооружения РФ, независимо от обоснований, Россия будет рассматривать "как грубое нарушение" Ригой своих обязательств в рамках Соглашения между Правительством РФ и Правительством Латвии от 30 апреля 1994 года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров и членов их семей.