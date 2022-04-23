https://ria.ru/20220423/latviya-1785090743.html

Россия потребовала остановить демонтаж пяти мемориалов в Латвии

Россия потребовала остановить демонтаж пяти мемориалов в Латвии - РИА Новости, 23.04.2022

Россия потребовала остановить демонтаж пяти мемориалов в Латвии

Россия направила в МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать демонтажу пяти советских мемориалов на территории города Огре, сообщает посольство РФ в... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:00

2022-04-23T16:00

2022-04-23T16:08

в мире

латвия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия направила в МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать демонтажу пяти советских мемориалов на территории города Огре, сообщает посольство РФ в Латвии.Отмечается, что власти Огре решили демонтировать пять советских и российских мемориальных объектов. Вместе с тем никаких запросов или уведомлений в отношении упомянутых мемориальных объектов в посольство не поступало."Направили в МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать этим реваншистским планам самоуправления г.Огре и обеспечить неукоснительное исполнение действующих двусторонних международно-правовых договоров", - говорится в сообщении.Российская сторона рассчитывает, что "здравый смысл всё же возобладает и латвийские официальные власти не допустят реализации этой противоправной и провокационной инициативы", которая, несомненно, приведёт к ещё большему разобщению многонационального латвийского общества и стагнации диалога между двумя странами.Отмечается, что любые посягательства на мемориальные сооружения РФ, независимо от обоснований, Россия будет рассматривать "как грубое нарушение" Ригой своих обязательств в рамках Соглашения между Правительством РФ и Правительством Латвии от 30 апреля 1994 года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров и членов их семей.

https://ria.ru/20220421/mitingi-1784684658.html

https://ria.ru/20220408/protest-1782493052.html

латвия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, латвия