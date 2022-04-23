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Освященные патриархом Кириллом пасхи и куличи отправят в Донбасс - РИА Новости, 23.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220423/kulichi-1785069946.html
Освященные патриархом Кириллом пасхи и куличи отправят в Донбасс
Освященные патриархом Кириллом пасхи и куличи отправят в Донбасс - РИА Новости, 23.04.2022
Освященные патриархом Кириллом пасхи и куличи отправят в Донбасс
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи, пасхи и яйца у храма Христа Спасителя, волонтеры у храма сообщили корреспонденту РИА Новости, что... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:32
2022-04-23T14:29
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
пасха
русская православная церковь
донбасс
россия
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи, пасхи и яйца у храма Христа Спасителя, волонтеры у храма сообщили корреспонденту РИА Новости, что освященные патриархом куличи будут среди тех, которые отправятся в Донбасс вместе с гуманитарной помощью.Перед освящением пасхальной снеди патриарх Кирилл пожелал, чтобы этот пасхальный дар "помог всем, кто вовлечен в этот тяжелый конфликт, успокоить сердце, ум, душу, чтобы как можно быстрее закончилась междоусобная брань, чтобы установился мир, а вместе с ним и благочестие людей, и вера укрепилась бы". "Там, где крепка вера, очень быстро проходят междоусобные и прочие брани, будь то семейная, служебная, деловая. Потому что человек, преданный Господу, не может долго в сердце своем носить зло", - сказал он.Ранее сообщалось, что церковь уже собрала для беженцев из Украины и Донбасса в России более 860 тонн гуманитарной помощи, из них более половины было передано непосредственно в зону конфликта. Ранее глава отдела епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля. В Великую субботу, накануне праздника, в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня, который традиционно доставляет к пасхальному патриаршему богослужению в Москве делегация Фонда Андрея Первозванного.
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Освещение яиц и куличей Патриархом Кириллом у храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил куличи, пасхи и яйца у храма Христа Спасителя. Часть из них отправят в Донбасс вместе с гуманитарной помощью.
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, русская православная церковь, донбасс, россия
12:32 23.04.2022 (обновлено: 14:29 23.04.2022)
 
Освященные патриархом Кириллом пасхи и куличи отправят в Донбасс

Освященные патриархом Кириллом пасхи, куличи и яйца отправят в Донбасс с гумпомощью

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи, пасхи и яйца у храма Христа Спасителя, волонтеры у храма сообщили корреспонденту РИА Новости, что освященные патриархом куличи будут среди тех, которые отправятся в Донбасс вместе с гуманитарной помощью.
Перед освящением пасхальной снеди патриарх Кирилл пожелал, чтобы этот пасхальный дар "помог всем, кто вовлечен в этот тяжелый конфликт, успокоить сердце, ум, душу, чтобы как можно быстрее закончилась междоусобная брань, чтобы установился мир, а вместе с ним и благочестие людей, и вера укрепилась бы". "Там, где крепка вера, очень быстро проходят междоусобные и прочие брани, будь то семейная, служебная, деловая. Потому что человек, преданный Господу, не может долго в сердце своем носить зло", - сказал он.
Ранее сообщалось, что церковь уже собрала для беженцев из Украины и Донбасса в России более 860 тонн гуманитарной помощи, из них более половины было передано непосредственно в зону конфликта. Ранее глава отдела епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.
Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля. В Великую субботу, накануне праздника, в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня, который традиционно доставляет к пасхальному патриаршему богослужению в Москве делегация Фонда Андрея Первозванного.
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РелигияРелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ПасхаРусская православная церковьДонбассРоссия
 
 
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