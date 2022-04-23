https://ria.ru/20220423/kulich-1785068208.html

Стоимость домашнего кулича в России выросла за год почти на 30 процентов

Стоимость домашнего кулича в России выросла за год почти на 30 процентов - РИА Новости, 23.04.2022

Стоимость домашнего кулича в России выросла за год почти на 30 процентов

Стоимость домашнего кулича, рассчитанная на основании средней стоимости необходимых ингредиентов, выросла за год почти на 30%, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:12

2022-04-23T12:12

2022-04-23T12:12

экономика

россия

пасха

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стоимость домашнего кулича, рассчитанная на основании средней стоимости необходимых ингредиентов, выросла за год почти на 30%, рассказала РИА Новости руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.Так, согласно подсчетам компании, средняя стоимость одного килограмма муки в этом году составляет 56,9 рубля (в 2021 году - 42,5 рубля), десятка куриных яиц - 90 рублей (77,3 рубля годом ранее), одного литра коровьего молока – 78,8 рубля (64 рубля в прошлом году).При этом средняя цена на 200 грамм сливочного масла составила 195,4 рубля против 156,4 рубля в 2021 году, 100 грамм сахарного песка – 9,1 рубля (в 2021 году – 4,9 рубля), 100 грамм сухофруктов - 58,4 рубля (33,6 рубля годом ранее).Таким образом, средняя стоимость домашнего кулича в этом году составила 488,6 рубля, а в 2021 году – 378,7 рубля (цена выросла на 29,02%).При этом средняя стоимость угощений для праздничного стола осталась на уровне прошлого года – 981 рубль против одной тысячи рублей в 2021 году. В расчете учитывался готовый кулич, десяток яиц, набор для их окрашивания, свечи, а также ингредиенты для приготовления домашней пасхи, в том числе творог, сливочное масло и сгущенка."По статистике в 2022 году россияне стали чаще покупать продукты для приготовления пасхального кулича по сравнению с прошлым годом", - заключила Акимова.

https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html

https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, пасха