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Стоимость домашнего кулича в России выросла за год почти на 30 процентов - РИА Новости, 23.04.2022
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Стоимость домашнего кулича в России выросла за год почти на 30 процентов
Стоимость домашнего кулича в России выросла за год почти на 30 процентов - РИА Новости, 23.04.2022
Стоимость домашнего кулича в России выросла за год почти на 30 процентов
Стоимость домашнего кулича, рассчитанная на основании средней стоимости необходимых ингредиентов, выросла за год почти на 30%, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:12
2022-04-23T12:12
экономика
россия
пасха
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стоимость домашнего кулича, рассчитанная на основании средней стоимости необходимых ингредиентов, выросла за год почти на 30%, рассказала РИА Новости руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.Так, согласно подсчетам компании, средняя стоимость одного килограмма муки в этом году составляет 56,9 рубля (в 2021 году - 42,5 рубля), десятка куриных яиц - 90 рублей (77,3 рубля годом ранее), одного литра коровьего молока – 78,8 рубля (64 рубля в прошлом году).При этом средняя цена на 200 грамм сливочного масла составила 195,4 рубля против 156,4 рубля в 2021 году, 100 грамм сахарного песка – 9,1 рубля (в 2021 году – 4,9 рубля), 100 грамм сухофруктов - 58,4 рубля (33,6 рубля годом ранее).Таким образом, средняя стоимость домашнего кулича в этом году составила 488,6 рубля, а в 2021 году – 378,7 рубля (цена выросла на 29,02%).При этом средняя стоимость угощений для праздничного стола осталась на уровне прошлого года – 981 рубль против одной тысячи рублей в 2021 году. В расчете учитывался готовый кулич, десяток яиц, набор для их окрашивания, свечи, а также ингредиенты для приготовления домашней пасхи, в том числе творог, сливочное масло и сгущенка."По статистике в 2022 году россияне стали чаще покупать продукты для приготовления пасхального кулича по сравнению с прошлым годом", - заключила Акимова.
https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html
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экономика, россия, пасха
12:12 23.04.2022
 
Стоимость домашнего кулича в России выросла за год почти на 30 процентов

Аналитик NTech: стоимость домашнего кулича в России выросла за год почти на 30 процентов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВыпечка куличей
Выпечка куличей - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Выпечка куличей. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стоимость домашнего кулича, рассчитанная на основании средней стоимости необходимых ингредиентов, выросла за год почти на 30%, рассказала РИА Новости руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.
Так, согласно подсчетам компании, средняя стоимость одного килограмма муки в этом году составляет 56,9 рубля (в 2021 году - 42,5 рубля), десятка куриных яиц - 90 рублей (77,3 рубля годом ранее), одного литра коровьего молока – 78,8 рубля (64 рубля в прошлом году).
При этом средняя цена на 200 грамм сливочного масла составила 195,4 рубля против 156,4 рубля в 2021 году, 100 грамм сахарного песка – 9,1 рубля (в 2021 году – 4,9 рубля), 100 грамм сухофруктов - 58,4 рубля (33,6 рубля годом ранее).
Таким образом, средняя стоимость домашнего кулича в этом году составила 488,6 рубля, а в 2021 году – 378,7 рубля (цена выросла на 29,02%).
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При этом средняя стоимость угощений для праздничного стола осталась на уровне прошлого года – 981 рубль против одной тысячи рублей в 2021 году. В расчете учитывался готовый кулич, десяток яиц, набор для их окрашивания, свечи, а также ингредиенты для приготовления домашней пасхи, в том числе творог, сливочное масло и сгущенка.
"По статистике в 2022 году россияне стали чаще покупать продукты для приготовления пасхального кулича по сравнению с прошлым годом", - заключила Акимова.
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