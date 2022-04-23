https://ria.ru/20220423/krym-1785068657.html

В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины

В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины - РИА Новости, 23.04.2022

В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины

Крым и освобожденные от украинских националистов регионы юга Украины в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ, это исторически оправданно РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:18

2022-04-23T12:18

2022-04-23T17:01

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запорожская область

георгий мурадов

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Крым и освобожденные от украинских националистов регионы юга Украины в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ, это исторически оправданно и отвечает духу времени, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией."Южные регионы Украины исторически принадлежали России. Это исконно русские земли, которые осваивались и развивались Россией. Потому их возвращение в состав России предопределено. Крым и освобожденные от украинских националистов регионы, на сегодня это Херсонская и часть Запорожской области, в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ. Это исторически оправданно и отвечает духу времени. На юге Украины проживает русскокультурное и близкое нам ментально население", — сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня настала пора восстановить экономические связи и сотрудничество регионов бывшей Таврической губернии, в которую некогда входили Крым, а также территории нынешней Херсонской области и приазовской части Запорожской области Украины."Это будет мощный, монолитный и самодостаточный новый федеральный округ Российской Федерации. Назвать его можно либо Крымский федеральный округ, либо Таврический федеральный округ", — сказал депутат.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220423/ukraina-1785057296.html

украина

россия

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Варвара Скокшина

украина, россия, запорожская область, георгий мурадов, в мире