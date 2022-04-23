Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/krym-1785068657.html
В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины
В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины - РИА Новости, 23.04.2022
В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины
Крым и освобожденные от украинских националистов регионы юга Украины в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ, это исторически оправданно РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:18
2022-04-23T17:01
украина
россия
запорожская область
георгий мурадов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Крым и освобожденные от украинских националистов регионы юга Украины в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ, это исторически оправданно и отвечает духу времени, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией."Южные регионы Украины исторически принадлежали России. Это исконно русские земли, которые осваивались и развивались Россией. Потому их возвращение в состав России предопределено. Крым и освобожденные от украинских националистов регионы, на сегодня это Херсонская и часть Запорожской области, в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ. Это исторически оправданно и отвечает духу времени. На юге Украины проживает русскокультурное и близкое нам ментально население", — сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня настала пора восстановить экономические связи и сотрудничество регионов бывшей Таврической губернии, в которую некогда входили Крым, а также территории нынешней Херсонской области и приазовской части Запорожской области Украины."Это будет мощный, монолитный и самодостаточный новый федеральный округ Российской Федерации. Назвать его можно либо Крымский федеральный округ, либо Таврический федеральный округ", — сказал депутат.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785057296.html
украина
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4a586e9c076b5bb1a15ce8e611d3c640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, запорожская область, георгий мурадов, в мире
12:18 23.04.2022 (обновлено: 17:01 23.04.2022)
 
В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины

В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины в новый округ России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Крым и освобожденные от украинских националистов регионы юга Украины в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ, это исторически оправданно и отвечает духу времени, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией.
"Южные регионы Украины исторически принадлежали России. Это исконно русские земли, которые осваивались и развивались Россией. Потому их возвращение в состав России предопределено. Крым и освобожденные от украинских националистов регионы, на сегодня это Херсонская и часть Запорожской области, в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ. Это исторически оправданно и отвечает духу времени. На юге Украины проживает русскокультурное и близкое нам ментально население", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, сегодня настала пора восстановить экономические связи и сотрудничество регионов бывшей Таврической губернии, в которую некогда входили Крым, а также территории нынешней Херсонской области и приазовской части Запорожской области Украины.
"Это будет мощный, монолитный и самодостаточный новый федеральный округ Российской Федерации. Назвать его можно либо Крымский федеральный округ, либо Таврический федеральный округ", — сказал депутат.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
10:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму заявили, что Украины в современных границах уже не будет
 
УкраинаРоссияЗапорожская областьГеоргий МурадовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала