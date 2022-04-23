https://ria.ru/20220423/krasiteli-1785042932.html

Главный диетолог Москвы назвала безопасные красители для пасхальных яиц

Главный диетолог Москвы назвала безопасные красители для пасхальных яиц - РИА Новости, 23.04.2022

Главный диетолог Москвы назвала безопасные красители для пасхальных яиц

Луковая шелуха, корни клубники, марена красильная, специальные пищевые красители подходят для окрашивания яиц, при этом нельзя использовать для окрашивания яиц... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T06:30

2022-04-23T06:30

2022-04-23T06:30

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Луковая шелуха, корни клубники, марена красильная, специальные пищевые красители подходят для окрашивания яиц, при этом нельзя использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей красители, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.При этом врач отметила, что при приготовлении пасхальных угощений нужно помнить про сроки и условия хранения такой продукции."Следует учитывать, что согласно санитарно-гигиеническим требованиям к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов яйца вареные - вкрутую, в течение 10 минут в кипящей воде - подлежат хранению в течение 36 часов при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов, а также что яйца с поврежденной скорлупой хранению не подлежат. На куличах промышленного выпуска срок годности и условия хранения указаны на упаковке продукта. Сроки годности кулича домашней выпечки зависят от технологии приготовления и состава ингредиентов, но в среднем составляют не более 48 часов", - уточнила Стародубова.Диетолог предупредила, что продукты с истекшим сроком годности употреблять в пищу нельзя, так как это может обернуться серьезными, опасными для здоровья и жизни человека последствиями.

https://ria.ru/20220423/pereedanie-1785040779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия