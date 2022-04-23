https://ria.ru/20220423/krasiteli-1785042932.html
Главный диетолог Москвы назвала безопасные красители для пасхальных яиц
Главный диетолог Москвы назвала безопасные красители для пасхальных яиц - РИА Новости, 23.04.2022
Главный диетолог Москвы назвала безопасные красители для пасхальных яиц
Луковая шелуха, корни клубники, марена красильная, специальные пищевые красители подходят для окрашивания яиц, при этом нельзя использовать для окрашивания яиц... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T06:30
2022-04-23T06:30
2022-04-23T06:30
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Луковая шелуха, корни клубники, марена красильная, специальные пищевые красители подходят для окрашивания яиц, при этом нельзя использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей красители, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.При этом врач отметила, что при приготовлении пасхальных угощений нужно помнить про сроки и условия хранения такой продукции."Следует учитывать, что согласно санитарно-гигиеническим требованиям к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов яйца вареные - вкрутую, в течение 10 минут в кипящей воде - подлежат хранению в течение 36 часов при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов, а также что яйца с поврежденной скорлупой хранению не подлежат. На куличах промышленного выпуска срок годности и условия хранения указаны на упаковке продукта. Сроки годности кулича домашней выпечки зависят от технологии приготовления и состава ингредиентов, но в среднем составляют не более 48 часов", - уточнила Стародубова.Диетолог предупредила, что продукты с истекшим сроком годности употреблять в пищу нельзя, так как это может обернуться серьезными, опасными для здоровья и жизни человека последствиями.
https://ria.ru/20220423/pereedanie-1785040779.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия
Главный диетолог Москвы назвала безопасные красители для пасхальных яиц
Главный диетолог Москвы Стародубова назвала безопасным красителем для яиц луковую шелуху
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Луковая шелуха, корни клубники, марена красильная, специальные пищевые красители подходят для окрашивания яиц, при этом нельзя использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей красители, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Для окрашивания яиц можно использовать как натуральные красители, части растений, содержащих растительные пигменты, - луковая шелуха, корни клубники, марена красильная, так и пищевые красители, специально для этих целей выпускаемые. Нельзя использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей красители, поскольку они могут содержать токсичные вещества опасные для вашего здоровья", - рассказала Стародубова.
При этом врач отметила, что при приготовлении пасхальных угощений нужно помнить про сроки и условия хранения такой продукции.
"Следует учитывать, что согласно санитарно-гигиеническим требованиям к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов яйца вареные - вкрутую, в течение 10 минут в кипящей воде - подлежат хранению в течение 36 часов при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов, а также что яйца с поврежденной скорлупой хранению не подлежат. На куличах промышленного выпуска срок годности и условия хранения указаны на упаковке продукта. Сроки годности кулича домашней выпечки зависят от технологии приготовления и состава ингредиентов, но в среднем составляют не более 48 часов", - уточнила Стародубова.
Диетолог предупредила, что продукты с истекшим сроком годности употреблять в пищу нельзя, так как это может обернуться серьезными, опасными для здоровья и жизни человека последствиями.