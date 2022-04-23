https://ria.ru/20220423/koshmar-1785120479.html

FT узнала о "кошмаре" британской Shell, выходящей из российского бизнеса

FT узнала о "кошмаре" британской Shell, выходящей из российского бизнеса - РИА Новости, 23.04.2022

FT узнала о "кошмаре" британской Shell, выходящей из российского бизнеса

Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell начала процесс "болезненного" выхода из своего крупнейшего российского энергетического проекта "Сахалин-2",... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T21:33

2022-04-23T21:33

2022-04-23T23:49

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МОСКВА, 23 апреля — РИА Новости. Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell начала процесс "болезненного" выхода из своего крупнейшего российского энергетического проекта "Сахалин-2", пишет Financial Times.По словам эксперта, знакомого с ситуацией, компания ведет "кошмарные" переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении.Shell пытается компенсировать хотя бы часть из пяти миллиардов долларов, которые она теряет в результате закрытия бизнеса в России. Ее активы готовы приобрести китайские Cnooc, CNPC и Sinopec, но для этого британцам придется сделать хорошую скидку, отмечается в статье.Ранее в Токио сообщили, что не собираются продавать свою долю в проекте "Сахалин-2", поскольку значительная часть добываемого там топлива предназначена для Японии. Отказ от этого месторождения вынудит страну искать альтернативные источники энергии на рынке, который уже перегружен. Министр торговли Коити Хагиуда убежден, что это спровоцировало бы рекордный рост цен на сырье.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785092042.html

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784815023.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, япония, cnooc, shell, sinopec, великобритания