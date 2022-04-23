https://ria.ru/20220423/koronavirus-1785062275.html

В России за сутки госпитализировали 2682 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2682 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.04.2022

В России за сутки госпитализировали 2682 человека с COVID-19

Российские врачи госпитализировали за сутки 2 682 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:12

2022-04-23T11:12

2022-04-23T11:12

распространение коронавируса

россия

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2 682 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 23 апреля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2 682 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,8%", - говорится в сообщении.Уточняется, что снижение госпитализаций произошло в 44 регионах страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в 35 субъектах. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.Всего за сутки выявили 8 829 случаев COVID-19, скончался 171 человек.

https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество