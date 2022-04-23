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В России за сутки госпитализировали 2682 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220423/koronavirus-1785062275.html
В России за сутки госпитализировали 2682 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2682 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.04.2022
В России за сутки госпитализировали 2682 человека с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 2 682 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:12
2022-04-23T11:12
распространение коронавируса
россия
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2 682 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 23 апреля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2 682 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,8%", - говорится в сообщении.Уточняется, что снижение госпитализаций произошло в 44 регионах страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в 35 субъектах. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.Всего за сутки выявили 8 829 случаев COVID-19, скончался 171 человек.
https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html
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россия, общество
11:12 23.04.2022
 
В России за сутки госпитализировали 2682 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 8829 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2 682 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 23 апреля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2 682 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,8%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что снижение госпитализаций произошло в 44 регионах страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в 35 субъектах. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.
Всего за сутки выявили 8 829 случаев COVID-19, скончался 171 человек.
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