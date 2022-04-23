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В Госдуме заявили о важности двух сухопутных коридоров на юге Украины - РИА Новости, 23.04.2022
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В Госдуме заявили о важности двух сухопутных коридоров на юге Украины
В Госдуме заявили о важности двух сухопутных коридоров на юге Украины - РИА Новости, 23.04.2022
В Госдуме заявили о важности двух сухопутных коридоров на юге Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что южные регионы Украины должны быть взяты под защиту России, что обеспечит безопасный сухопутный... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:15
2022-04-23T09:15
госдума рф
украина
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что южные регионы Украины должны быть взяты под защиту России, что обеспечит безопасный сухопутный коридор в Крым и Приднестровье."Наши военные уже озвучили, что южная Украина и Донбасс будут взяты Россией под защиту. А значит будет восстановлена историческая справедливость и баланс в регионе. Это означает, что от нацистского украинского режима будут освобождены не только ЛНР, ДНР, Херсон, но и весьма вероятно, что вся Запорожская, Николаевская и Одесская области. Таким образом, можно будет решить ряд важных стратегических задач. В частности, пробить безопасный сухопутный коридор в Крым и возможно к Приднестровью", - сказал Бабашов журналистам.Кроме того, по его словам, Россия остановит активную украинизацию русскоязычного населения и его фашизацию на освобожденных территориях, на которых начнется восстановление промышленности и сельского хозяйства, вырастет уровень жизни людей."Крым восстановит практически все утраченные экономические и инфраструктурные связи. Украина же рискует полностью лишиться выхода в Черное море и стратегического порта Одессы. Россия обеспечит зону безопасности и частично закроет вопрос угрозы боевому потенциалу ядерных сил сдерживания нашей страны. Базы НАТО не будут размещены в непосредственной близости от центров принятия решений", - подчеркнул Бабашов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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украина
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госдума рф, украина, россия, республика крым
09:15 23.04.2022
 
В Госдуме заявили о важности двух сухопутных коридоров на юге Украины

Депутат Бабашов заявил о важности сухопутных коридоров в Крым и Приднестровье

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что южные регионы Украины должны быть взяты под защиту России, что обеспечит безопасный сухопутный коридор в Крым и Приднестровье.
"Наши военные уже озвучили, что южная Украина и Донбасс будут взяты Россией под защиту. А значит будет восстановлена историческая справедливость и баланс в регионе. Это означает, что от нацистского украинского режима будут освобождены не только ЛНР, ДНР, Херсон, но и весьма вероятно, что вся Запорожская, Николаевская и Одесская области. Таким образом, можно будет решить ряд важных стратегических задач. В частности, пробить безопасный сухопутный коридор в Крым и возможно к Приднестровью", - сказал Бабашов журналистам.
Кроме того, по его словам, Россия остановит активную украинизацию русскоязычного населения и его фашизацию на освобожденных территориях, на которых начнется восстановление промышленности и сельского хозяйства, вырастет уровень жизни людей.
"Крым восстановит практически все утраченные экономические и инфраструктурные связи. Украина же рискует полностью лишиться выхода в Черное море и стратегического порта Одессы. Россия обеспечит зону безопасности и частично закроет вопрос угрозы боевому потенциалу ядерных сил сдерживания нашей страны. Базы НАТО не будут размещены в непосредственной близости от центров принятия решений", - подчеркнул Бабашов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Крым - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 07:41
Запасы в водохранилищах Крыма достигли рекордных отметок
 
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