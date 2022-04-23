https://ria.ru/20220423/konflikt-1785052392.html

Сдавшийся украинский офицер рассказал о конфликтах националистов и морпехов

Сдавшийся украинский офицер рассказал о конфликтах националистов и морпехов - РИА Новости, 23.04.2022

Сдавшийся украинский офицер рассказал о конфликтах националистов и морпехов

Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал РИА Новости, что националисты "Азова" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело) конфликтовали РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T09:22

2022-04-23T09:22

2022-04-23T09:49

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал РИА Новости, что националисты "Азова" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело) конфликтовали с морскими пехотинцами, но командование пыталось замять такие случаи."Бойцы "Азова" ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они лучше, "быстрее, выше, сильнее", скажем так... Возможно, это связано с их ультранационалистической идеологией", - сказал начальник медицинской службы 36 бригады морской пехоты Украины майор Лабузов.По словам офицера, в 2017 году он столкнулся с последствием такой ситуации, когда четверым морским пехотинцам оказывали медицинскую помощь после конфликта с "азовцами" в Мариуполе.Он отметил, что такие конфликты руководство частей старалось не афишировать."Шумиху не разводили, а бойцам просто сказали, что "дураки вы, потому что лезете с ними на конфликт", вот и всё. Я думаю, что (шум не стали поднимать, потому что) понаехало бы тогда много заинтересованных лиц, в частности, военной службы правопорядка, была бы шумиха с этими расследованиями", - рассказал Лабузов.По его словам, "в зоне ООС нельзя давать бойцам выходных нет". "А тут командир подразделения решил отпустить по-тихому людей, чтобы они привели себя в чувство, отвлеклись от окопов. Я думаю, что если бы эти факты всплыли, что отпускали людей, я думаю, что было бы очень много проблем у части", - рассказал офицер.Он добавил также, что вакцинация от COVID в украинских войсках организована плохо.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/azovstal-1785020022.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, мариуполь