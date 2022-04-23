https://ria.ru/20220423/klyava-1785093047.html
Посол Латвии на Украине вернулся на работу в Киев
Посол Латвии на Украине вернулся на работу в Киев - РИА Новости, 23.04.2022
Посол Латвии на Украине вернулся на работу в Киев
Посол Латвии на Украине Илгварс Клява вернулся в Киев из Риги после консультаций и приступил к выполнению обязанностей, сообщил министр иностранных дел Латвии... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:33
2022-04-23T16:33
2022-04-23T16:33
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Посол Латвии на Украине Илгварс Клява вернулся в Киев из Риги после консультаций и приступил к выполнению обязанностей, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс."По окончании консультаций в Риге чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Украине Илгварс Клява вернулся в Киев и приступил к выполнению своих обязанностей. Посольство в украинской столице работает с седьмого апреля", - написал Ринкевичс в соцсетях.Ранее посольство Латвии после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины было эвакуировано во Львов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/latviya-1784717993.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, украина, киев
Посол Латвии на Украине вернулся на работу в Киев
Посол Латвии на Украине Илгварс Клява вернулся на работу в Киев