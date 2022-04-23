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В Британии предрекли гибель экономики Германии - РИА Новости, 23.04.2022
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В Британии предрекли гибель экономики Германии
В Британии предрекли гибель экономики Германии - РИА Новости, 23.04.2022
В Британии предрекли гибель экономики Германии
Германии угрожает "худший экономический кризис со времен Второй мировой войны", предупреждает британское издание Financial Times. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T02:09
2022-04-23T02:09
в мире
германия
россия
украина
природный газ
нефть
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Германии угрожает "худший экономический кризис со времен Второй мировой войны", предупреждает британское издание Financial Times.Экономическая катастрофа произойдет в том случае, если официальный Берлин введет эмбарго на российские энергоносители, говорится в статье.ВВП Германии, отмечает издание, в 2022-2023 годах может сократиться на 6,5%, что, в свою очередь, погубит экономику страну, уже являющейся "больным человеком" Европы.Ранее стало известно, что расходы Германии на российскую нефть грозят вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро. Счет за импорт газа может удвоиться — с 8,8 миллиарда евро в прошлом году до 17,6 миллиарда евро в 2022-м. Вдобавок, согласно исследованию, около 2 миллиардов евро придется заплатить за российский уголь.Германия и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Тем не менее в Европе продолжают звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Берлине рассчитывают до конца 2022-го отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, теперь эта доля сокращена до 40 процентов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, германия, россия, украина, природный газ, нефть
02:09 23.04.2022
 
В Британии предрекли гибель экономики Германии

FT: Германию ждет экономическая катастрофа в случае отказа от нефти и газа из России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНищие люди
Нищие люди - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Германии угрожает "худший экономический кризис со времен Второй мировой войны", предупреждает британское издание Financial Times.
Экономическая катастрофа произойдет в том случае, если официальный Берлин введет эмбарго на российские энергоносители, говорится в статье.
ВВП Германии, отмечает издание, в 2022-2023 годах может сократиться на 6,5%, что, в свою очередь, погубит экономику страну, уже являющейся "больным человеком" Европы.
Ранее стало известно, что расходы Германии на российскую нефть грозят вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро. Счет за импорт газа может удвоиться — с 8,8 миллиарда евро в прошлом году до 17,6 миллиарда евро в 2022-м. Вдобавок, согласно исследованию, около 2 миллиардов евро придется заплатить за российский уголь.
Германия и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Тем не менее в Европе продолжают звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Берлине рассчитывают до конца 2022-го отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, теперь эта доля сокращена до 40 процентов.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 06:07
СМИ: Германия заплатит рекордную сумму России за газ и нефть
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреГерманияРоссияУкраинаПриродный газНефть
 
 
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