https://ria.ru/20220423/kamchatka-1785038187.html
На Камчатке снова эвакуировали школьников из-за сообщений о "минировании"
На Камчатке снова эвакуировали школьников из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 23.04.2022
На Камчатке снова эвакуировали школьников из-за сообщений о "минировании"
Учеников школ Петропавловска-Камчатского утром в субботу эвакуируют из-за поступивших сообщений о якобы минировании учебных заведений, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T02:00
2022-04-23T02:00
2022-04-23T02:00
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр - РИА Новости. Учеников школ Петропавловска-Камчатского утром в субботу эвакуируют из-за поступивших сообщений о якобы минировании учебных заведений, сообщили в пресс-службе администрации города.Ранее сообщалось, что школы в Петропавловске-Камчатском перевели на шестидневный режим работы из-за регулярных эвакуаций.В мэрии уточнили, что оперативные службы начали проверку территорий образовательных учреждений. Эвакуация в субботу стала четырнадцатой с начала года на Камчатке.
https://ria.ru/20220419/minirovanie-1784211046.html
петропавловск-камчатский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петропавловск-камчатский, происшествия
На Камчатке снова эвакуировали школьников из-за сообщений о "минировании"
В Петропавловске-Камчатском снова эвакуировали школьников из-за сообщений о "минировании"