https://ria.ru/20220423/kamchatka-1785038187.html

На Камчатке снова эвакуировали школьников из-за сообщений о "минировании"

На Камчатке снова эвакуировали школьников из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 23.04.2022

На Камчатке снова эвакуировали школьников из-за сообщений о "минировании"

Учеников школ Петропавловска-Камчатского утром в субботу эвакуируют из-за поступивших сообщений о якобы минировании учебных заведений, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T02:00

2022-04-23T02:00

2022-04-23T02:00

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр - РИА Новости. Учеников школ Петропавловска-Камчатского утром в субботу эвакуируют из-за поступивших сообщений о якобы минировании учебных заведений, сообщили в пресс-службе администрации города.Ранее сообщалось, что школы в Петропавловске-Камчатском перевели на шестидневный режим работы из-за регулярных эвакуаций.В мэрии уточнили, что оперативные службы начали проверку территорий образовательных учреждений. Эвакуация в субботу стала четырнадцатой с начала года на Камчатке.

https://ria.ru/20220419/minirovanie-1784211046.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

петропавловск-камчатский, происшествия