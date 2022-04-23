13:26 23.04.2022 (обновлено: 15:43 23.04.2022)
Захарова обвинила Запад в игнорировании интересов России
Захарова: разногласия с Западом возникли из-за долгого игнорирования интересов России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Нынешние разногласия России с США и Европой возникли в результате того, что в течение долгого времени интересы безопасности РФ игнорировались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нынешние разногласия России с США и Европой возникли в результате того, что в течение долгого времени интересы безопасности нашей страны попросту игнорировались. Западники шаг за шагом рушили механизмы контроля над вооружениями, созданные трудами целых поколений переговорщиков. Это яркий пример того, почему международная напряженность возросла до недопустимого уровня", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT.
Она добавила, что интересам всех отвечает возвращение к диалогу о рамках неделимой европейской безопасности и выработке правил мирного сосуществования на основе принципа уважения законных интересов всех ключевых государств.
По ее словам, система международных отношений проходит период глубокой трансформации. "Однополярный мир ушел в прошлое задолго до событий на Украине. Новые центры силы в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке играют все более заметную роль в формировании глобальной повестки, проявляют готовность отстаивать свои интересы, требуют уважения собственного пути развития", - пояснила представитель МИД РФ.
Такой расклад не устраивает США и другие страны Запада, считает Захарова. "Они не готовы отказаться от привилегированного положения на мировой арене и пытаются остановить или притормозить процесс демократизации международных отношений", - пояснила она.