https://ria.ru/20220423/interesy-1785075673.html

Захарова обвинила Запад в игнорировании интересов России

Захарова обвинила Запад в игнорировании интересов России - РИА Новости, 23.04.2022

Захарова обвинила Запад в игнорировании интересов России

Нынешние разногласия России с США и Европой возникли в результате того, что в течение долгого времени интересы безопасности РФ игнорировались, заявила... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T13:26

2022-04-23T13:26

2022-04-23T15:43

политика

мария захарова

россия

сша

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Нынешние разногласия России с США и Европой возникли в результате того, что в течение долгого времени интересы безопасности РФ игнорировались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нынешние разногласия России с США и Европой возникли в результате того, что в течение долгого времени интересы безопасности нашей страны попросту игнорировались. Западники шаг за шагом рушили механизмы контроля над вооружениями, созданные трудами целых поколений переговорщиков. Это яркий пример того, почему международная напряженность возросла до недопустимого уровня", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT.Она добавила, что интересам всех отвечает возвращение к диалогу о рамках неделимой европейской безопасности и выработке правил мирного сосуществования на основе принципа уважения законных интересов всех ключевых государств.По ее словам, система международных отношений проходит период глубокой трансформации. "Однополярный мир ушел в прошлое задолго до событий на Украине. Новые центры силы в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке играют все более заметную роль в формировании глобальной повестки, проявляют готовность отстаивать свои интересы, требуют уважения собственного пути развития", - пояснила представитель МИД РФ.Такой расклад не устраивает США и другие страны Запада, считает Захарова. "Они не готовы отказаться от привилегированного положения на мировой арене и пытаются остановить или притормозить процесс демократизации международных отношений", - пояснила она.

https://ria.ru/20220423/interesy-1785037983.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, мария захарова, россия, сша, европа