https://ria.ru/20220423/interesy-1785037983.html

В Европарламенте назвали Евросоюз вассалом США

В Европарламенте назвали Евросоюз вассалом США - РИА Новости, 23.04.2022

В Европарламенте назвали Евросоюз вассалом США

Евросоюз жертвует своими интересами в сферах экономики и безопасности ради США, которые стремятся противостоять России, заявила в интервью Global Times депутат... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T02:00

2022-04-23T02:00

2022-04-23T02:00

в мире

россия

сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Евросоюз жертвует своими интересами в сферах экономики и безопасности ради США, которые стремятся противостоять России, заявила в интервью Global Times депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли."Европа говорит о желании стать независимее. Но с началом российской операции на Украине идея европейской автономии улетучилась, и они буквально ведут себя как вассалы Соединенных Штатов. Их собственные экономические интересы и интересы безопасности приносятся в жертву интересам США, противостоящим России", - подчеркнула парламентарий.По ее словам, очевидно, что в интересах граждан всей Европы жить в мире с Россией, а единственный способ добиться этого — договориться о безопасности не против нее, а с ней. "Но, к сожалению, Европа делает все с точностью до наоборот", - посетовала Дейли.При этом, как отметила евродепутат, разговоры о расширении НАТО уменьшают стратегическую независимость ЕС. "НАТО никогда не приносило куда-либо мир. На самом деле альянс решает проблемы, которые сам создает. И я думаю, это очень наглядно демонстрируют такие страны, как Ливия, и другие, которые им удалось опустошить. Так что они вовсе не миротворческая сила не только в текущем, но и в прошлых кризисах", - сказала онаКроме того, Дейли вновь раскритиковала западные санкции в отношении России, подчеркнув, что они не работают. "Они не станут сдерживающим фактором. Если Европа перекроет поставки российских энергоносителей, чего добиваются США, то сотни тысяч, а возможно, и миллионы европейцев потеряют работу… И не стоит забывать, что ни одна из этих мер не повлияет на спасение ни одной украинской жизни, но разрушит европейскую экономику", - резюмировала депутат.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220422/neft-1784852507.html

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784898251.html

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в мире, россия, сша, нато, евросоюз